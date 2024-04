En iyi Trabzonspor sözleri: Kısa, fanatik ve tribünden Trabzonspor sözleri

REKLAM advertisement1

Trabzonspor yazıları, Karadeniz fırtınasının ruhunu en iyi şekilde yansıtan, taraftarın takıma olan aşkını dile getiren ifadelerle doludur. Bordo-mavi aşkı ile ilgili en etkileyici, anlamlı ve resimli Trabzonspor sözleri, sloganları ve yazıları, taraftarların birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirirken, takımlarına olan inancın bir simgesi haline gelmiştir.

Trabzonspor'un sadık taraftar kitlesi, takımlarını desteklemek için sosyal medya biyografilerinden başlayarak en yaratıcı paylaşımlara kadar bordo-mavi renklerin gururunu her fırsatta gösterir. Bu özel bağlılık, Trabzonspor temalı sözlerle, takımın sahadaki mücadelesini ve taraftarların yüreklerindeki derin sevgiyi yansıtır. Seçtikleri her bir söz, Karadeniz'in gururu olan Trabzonspor'un tarihine ve başarılarına vurgu yaparken, taraftarlar arasındaki kardeşliği de güçlendirir. İster coşkulu bir slogan, ister duygusal bir biyografi yazısı olsun, Trabzonspor ile ilgili her ifade, bu büyük camianın bir parçası olmanın onurunu taşır. İşte, en iyi Trabzonspor sözleri...

Trabzonspor Sözleri Trabzonun sokakları, Bordo Mavidir yolları... Biz Trabzon gençleriyiz, inletiriz stadları… 61'dir plakası, her yerde vardır havası… Bordo Mavi renkleriyle, Karadeniz fırtınası… Trabzonsporlu doğduk öyle öleceğiz kimseden korkmuyoruz, şampiyonluk bekledik yıllarca yine de bekliyoruz. Paralar pullar sizlerin olsun biz istemiyoruz ölene kadar bordo mavi başka bir şey bilmiyoruz. Büyüklüğümüzü yıldız sayarak değil, onurumuzla ölçün. Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu efsane şehir Trabzon!

Kazanana kadar değil, ölene kadar Trabzonsporluyuz. Sonsuza dek hep sürecek! Oğlumda seni sevecek Şanlı Trabzonsporum… Fanatik Trabzonspor Sözleri Trabzonluyuz, ağır yaralıyız ceket atar çamura yatar karakol evimiz kelepçe kol saatimiz rakiyi susuz arkadaşı sonsuz severiz. Son şampiyonluğu 20 yıl geçe, yeni destanlara az bir zaman var. Tulum kemence horon şampiyonsun sen Trabzon. Ve sen yine bir gün şampiyon olacaksın diye her şeyin adı küçük yazıldı. Trabzonum geliyor çalsın davullar sazlar! Alemin kralına feda olsun bu canlar! Bordo-mavi rengimiz bükülmez bileğimiz!

Sana ne şarkılar ne şiirler yeter, Trabzonspor'um ismin cihana bedel. Sana taraftarından tek bir söz: Uğrunda ölürüz bunu bil yeter. Ölüm nereden gelirse gelsin cenazeme bordo mavi çiçek atılacaksa, mezar taşıma Trabzonsporlu yazılacaksa ölüm hoş gelsin sefa gelsin. Farkımız tarzımız Trabzonlu olmamız ya tam sustururuz ya da kan kustururuz... Bordon kan gibi, Mavin karadeniz gibidir Trabzonspor.

Güçlüyüz, gururluyuz, çünkü biz; Trabzonspor' luyuz. Selam dur istanbul! Büyüklüğü hisset.. En İyi Trabzonspor Sözleri Tulum kemence horon şampiyonsun sen Trabzon! Ve sen yine bir gün şampiyon olacaksın diye her şeyin adı küçük yazıldı. Belki bazı aptal kafalara göre 4. Büyük olamadık ama her zaman ve her yerde tek büyük ve en büyük olarak kaldık. Biz biziz, biz biriz, biz Trabzonsporluyuz. Yeniden fark yaratma yürekliliğini gösterme ve gerçekten yapmaya değer bir şey yapma zamanı gelmiştir.

Trabzonspor aşkı lafta değil, kalpte yaşanılır. Bunu ne Fenerliler ne Galatasaraylılar ne de Beşiktaşlılar anlar. Trabzonspor Marşları Biz Dar Sokaklarında Sözleri Biz dar sokaklarında Dinmeyen yağmurunda Kendimizi bulduk Rengine tutulduk Aşık olduk biz sana Günleri tükettik Ömrümüzü verdik Bordo Mavi uğruna Sen hayatımda anlam Sen bu hayatta kavgam Sensin sen dünümde Sensin bugünüm de Sensin yarınım da sen Sensin iyi günde Sensin kötü günde

Sensin aklımda hep sen Yarınlara Güleceğiz Marşı Sözleri Senin sevdan ile yanıyoruz (ah) Dalgalansın Karadeniz (ah) Nasıl anlatalım seni sana (ah) Kurşun geçirmez bu sevdamız (ah) Dillerden düşmez bu aşkımız (ah) Güzel günler göreceğiz Sanma ki pes edeceğiz Geçmiş günlerin hatrına Yarınlara güleceğiz Senin hatrına Anıların hatrına Düşer sevdan aklıma Girer rüyalarıma Biz sokaklarda senle büyüdük Yağmurda yürüdük Sevdanın gördük en kralını da

Şimdi fırtınaya döndük Seninle güldük Yaşarken öldük biz senin uğruna