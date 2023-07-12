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2008'de çıkan "Iron Man" filmi, Robert Downey Jr.'ın büyük çıkışını sağlamış ve Marvel Sinematik Evreni'nin en ikonik karakterlerinden biri olan Tony Stark / Iron Man'i canlandırmasıyla tanınmasını sağlamıştır. Daha sonra "Iron Man" serisinin devam filmleri, Avengers filmleri ve diğer Marvel yapımlarında da bu rolü sürdürmüştür. Robert Downey Jr. oynadığı filmlerden bazıları şunlardır:

Iron Man (2008): Milyarder sanayici Tony Stark (Robert Downey Jr.), Afganistan'da kaçırılarak teröristler tarafından esir alınır. Esaretten kurtulduktan sonra, bir süper kahraman kostümü olan Iron Man'i yapar ve kötülüğe karşı savaşmaya başlar. Tony Stark, Iron Man olarak hem kişisel hayatında hem de dünyayı tehdit eden güçlere karşı mücadele ederken içindeki kahramanı keşfeder. REKLAM

Sherlock Holmes (2009): Ünlü dedektif Sherlock Holmes (Robert Downey Jr.) ve sadık dostu Dr. John Watson (Jude Law), gizemli ve tehlikeli bir suç dehasının Londra'yı tehdit ettiği bir dizi cinayeti çözmek için bir araya gelir. Holmes, olayları analitik bir zeka ve dikkatli gözlem yetenekleriyle çözerek, düşmanını alt etmeye çalışır. Ancak bu sırada geçmişten gelen kişisel bir düşmanı da ortaya çıkar.

The Avengers (2012): Dünyayı tehdit eden Loki'nin (Tom Hiddleston) planlarına karşı durmak için süper kahramanlar bir araya gelir. Tony Stark / Iron Man (Robert Downey Jr.), Thor (Chris Hemsworth), Captain America (Chris Evans), Hulk (Mark Ruffalo), Black Widow (Scarlett Johansson) ve Hawkeye (Jeremy Renner) birlikte çalışarak dünyayı kurtarmak için savaşırlar. Iron Man, ekip içinde liderlik yapar ve teknolojik yetenekleriyle önemli bir rol oynar. Robert Downey Jr. en iyi filmleri arasında yer alır.

Iron Man 3 (2013): Tony Stark, Iron Man kimliğiyle dünyayı korumaya devam ederken, gizemli bir terörist olan Mandarin'in (Ben Kingsley) tehdidiyle karşı karşıya kalır. Stark, Mandarin'i durdurmak için zorlu bir mücadeleye girişirken aynı zamanda kendi kişisel sınırlarıyla da yüzleşmek zorunda kalır. Bu süreçte Iron Man'in gerçek gücünün kostümünden daha derin bir yerde olduğunu keşfeder. REKLAM

Avengers - Age of Ultron (2015): Iron Man ve diğer Avengers üyeleri, dünyayı korumak için bir yapay zeka programı olan Ultron'u (James Spader) yaratır. Ancak Ultron, insan ırkının yok edilmesine karar verir ve Avengers'ı hedef alır. Iron Man, takımı bir arada tutmak ve Ultron'u durdurmak için mücadele ederken kendi geçmişi ve kararlarıyla yüzleşmek zorunda kalır.

Captain America - Civil War (2016): Süper kahramanların egemenlikleri ve hesap verebilirlikleri konusunda farklı görüşlere sahip olan Tony Stark / Iron Man ve Steve Rogers / Captain America (Chris Evans), birbirlerine karşı dururlar. İkili arasında çatışma başlar ve diğer süper kahramanlar tarafından desteklenen takımlar oluşur. Iron Man, kendi ekip arkadaşlarına karşı mücadele etmek zorunda kalırken dostlukları ve inançları test edilir. En iyi Robert Downey Jr. filmleri arasında gösterilmektedir.

Oyunculuğu ve performanslarıyla birçok ödül kazanan Robert Downey Jr., seyirciler tarafından da sevilen bir isim haline gelmiştir. Hem drama hem de komedi rollerinde başarılı performanslar sergileyebilme yeteneğine sahiptir. Ayrıca şarkıcılık yeteneği de bulunmaktadır. Robert Downey Jr., oyunculuğun yanı sıra sosyal sorumluluk projelerine de aktif olarak katılmaktadır. Çevre konularına duyarlılığıyla bilinir ve çeşitli yardım kuruluşlarına destek vermektedir. Robert Downey Jr. son filmi ise Dolittle şeklindedir.