Robert De Niro – The Irishman

“The Irishman” henüz gösterime girmedi. Dolayısıyla, birkaç dakikalık fragmanı hariç tutarsak Robert De Niro'nun performansı hakkında hiçbir bilgi sahibi değiliz. Ama yine de kendisi en iyi erkek oyuncu Oscar'ının en güçlü adaylarından biri olarak kabul ediliyor... 3 saat 30 dakikalık “The Irishman”, sendika lideri Jimmy Hoffa'nın ortadan kaybolmasına dair gerçek bir mafya öyküsü anlatıyor. Robert De Niro, Hoffa'nın yıllardır gizemi çözülemeyen yok oluşunda pay sahibi olduğu düşünülen, mafya tetikçisi Frank Sheeran'ı canlandırıyor.