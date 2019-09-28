28 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adam Driver – Marriage Story
Adam Driver'ın önlenemez yükselişi devam ediyor... “Star Wars”ın yeni serisinde canlandırdığı “hain oğul, kötü adam” Kylo Ren karakteriyle tüm dünyada tanınırken rol aldığı nitelikli filmlerde de oyun gücünü göstermeyi ihmal etmiyor. Geçtiğimiz sene “Karanlıkla Karşı Karşıya” (BlackKklansman) ile yardımcı erkek oyuncu kategorisinde Oscar'a aday olmuştu.
Bu yıl da dünya prömiyerini Sundance Film Festivali'nde yapan “The Report” ile en iyi erkek oyuncu kategorisinde şansı olabileceği öngürülüyordu. Ama Noah Baumbach'ın yazıp yönettiği “Marriage Story”nin Venedik Film Festivali'nde gösterilmesinin ardından “The Report”un adı anılmaz oldu... Adam Driver, “Marriage Story” ile şu an bütün Oscar tahmincilerinin listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Driver, başrolünü Scarlett Johansson'la paylaştığı filmde boşanma sürecindeki Charlie karakterini canlandırıyor. Filmin Türkiye'de ne zaman gösterime gireceği henüz belli değil.
Joaquin Phoenix – Joker
Venedik'te görücüye çıkmadan önce tahminciler ve eleştirmenler “Joker”i “olağan Oscar adayları” arasında görmüyordu... Daha önce Akademi'nin 3 kez aday gösterdiği Joaquin Phoenix'in Oscar için adını ananlar elbette vardı.. Ama listedeki oyuncu sayısı 20'ye çıktığında, son sıralarda görüyorduk kendisini....
Özetle, Batman resimli romanlarının kötü adamı Joker'in hayat hikâyesini anlatacak bir filmin Akademi'nin Oscar radarına girebileceğini tahmin edenlerin sayısı fazla değildi. Ama Venedik'teki dünya prömiyeri ve peşinden gelen Altın Aslan'la birlikte her şey değişti. Gerçi filmin Akademi üyeleri için fazla karanlık olduğunu ve hiçbir dalda aday gösterilmeyeceğini savunanların sayısı hâlâ az değil. Ama kendi adıma Akademi'nin Joaquin Phoenix'i unutmayacağını düşünüyorum. Çünkü bütün yorumlar, Phoenix'in filme çok şey kattığı yönünde...
Antonio Banderas – Pain and Glory
Geçtiğimiz Cannes Film Festivali'nin en sevilen ve en çok takdir gören filmlerinden biriydi Pedro Almodovar'ın yazıp yönettiği “Pain & Glory” (Dolor y Gloria)... Antonio Banderas'ın en iyi erkek oyuncu ödülünü kazanmasına da kimse şaşırmamıştı. Cannes'dan bu yana, Banderas'ın Oscar'a aday olacağını tahmin edenlerin sayısı giderek yükseldi. Toronto ve Telluride'de diğer favori isimleri gören eleştirmenler, Banderas'ın adaylığına kesin gözüyle bakmaya başladılar.
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