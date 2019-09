Eddie Murphy – Dolemite Is My Name

Craig Brewer'in yönettiği film, Amerikalı komedyen, müzisyen ve oyuncu Rudy Ray Moore'un (1927 – 2008) hayat hikâyesini anlatıyor. Rudy Ray Moore, 1975 tarihli “Dolemite” adlı filmin gördüğü ilgiden sonra aynı karakteri düşük bütçeli iki devam filminde daha canlandırmıştı. Gerektiğinde kung-fu yapan, neşeli ve çapkın Dolemite, Moore'un stand-up komedilerinde de kullandığı hayali bir karakterdi.