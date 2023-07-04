En İyi Angelina Jolie Filmi Önerileri - Angelina Jolie'nin En Sevilen Filmleri Listesi

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Angelina Jolie'nin Brad Pitt ile oynadığı film olan "Mr. & Mrs. Smith" (2005) büyük oranda ses getirmiştir. Bu aksiyon-komedi filmi, evli bir çiftin birbirlerine gizli ajan olduklarını keşfetmelerini konu alır. Film, çiftin birbirlerine karşı görevlerini yerine getirmek için mücadele etmelerini ve evliliklerini korumaya çalışırken yaşadıkları çekişmeli ve aksiyon dolu olayları anlatır.

Oyuncuların enerjik performansları ve başarılı kimyaları, filmin büyük ilgi görmesini sağlamıştır. Ek olarak Angelina Jolie, ajan filmlerindeki güçlü ve yetenekli karakterleri canlandırmada da başarılı performanslar sergilemiştir. Bu filmler, aksiyon, gerilim ve entrika dolu hikayeleriyle izleyicilere heyecan verici deneyimler sunmaktadır.

Angelina Jolie'nin oynadığı filmlerden bazıları şu şekilde listelenmiştir:

Girl, Interrupted (1999): Winona Ryder ile birlikte başrolü paylaştığı bu drama filmi, bir akıl hastanesinde tedavi gören genç kadınların hikayesini anlatır.

Winona Ryder ile birlikte başrolü paylaştığı bu drama filmi, bir akıl hastanesinde tedavi gören genç kadınların hikayesini anlatır. Changeling (2008): Clint Eastwood'un yönettiği bu gerilim-drama filmi, bir annenin kaybolan oğlunu arayışını ve polis teşkilatıyla mücadelesini konu alır. bu anlamda en iyi Angelina Jolie filmleri arasında yer almktadır.

Clint Eastwood'un yönettiği bu gerilim-drama filmi, bir annenin kaybolan oğlunu arayışını ve polis teşkilatıyla mücadelesini konu alır. bu anlamda arasında yer almktadır. Salt (2010): Angelina Jolie'nin başrolünde yer aldığı bu aksiyon gerilim filmi, bir CIA ajanının kimlik ve sadakat konusunda şüpheli olmasıyla yaşadığı olayları anlatır. CIA ajanı Evelyn Salt'ın, kendisine yöneltilen suçlamalarla yüzleşmek ve masumiyetini kanıtlamak için mücadele ettiği bir aksiyon gerilim filmidir.

Angelina Jolie'nin başrolünde yer aldığı bu aksiyon gerilim filmi, bir CIA ajanının kimlik ve sadakat konusunda şüpheli olmasıyla yaşadığı olayları anlatır. CIA ajanı Evelyn Salt'ın, kendisine yöneltilen suçlamalarla yüzleşmek ve masumiyetini kanıtlamak için mücadele ettiği bir aksiyon gerilim filmidir. Maleficent (2014): Uyuyan Güzel masalının kötü peri Maleficent'i canlandırdığı bu fantastik film, peri dünyasındaki olayları farklı bir perspektiften anlatır.

Uyuyan Güzel masalının kötü peri Maleficent'i canlandırdığı bu fantastik film, peri dünyasındaki olayları farklı bir perspektiften anlatır. Wanted (2008): James McAvoy ile başrolü paylaştığı bu aksiyon-gerilim filmi, normal bir hayattan suikastçıların dünyasına adım atan bir adamın hikayesini konu alır. Kendisine ölümcül yetenekleri olduğunu keşfeden genç bir adamın, gizli bir suikastçı organizasyonuna katılmasını ve yeni hayatının tehlikelerle dolu maceralarını seyirciye sunmaktadır.

James McAvoy ile başrolü paylaştığı bu aksiyon-gerilim filmi, normal bir hayattan suikastçıların dünyasına adım atan bir adamın hikayesini konu alır. Kendisine ölümcül yetenekleri olduğunu keşfeden genç bir adamın, gizli bir suikastçı organizasyonuna katılmasını ve yeni hayatının tehlikelerle dolu maceralarını seyirciye sunmaktadır. A Mighty Heart (2007): Daniel Pearl'ün gerçek hikayesine dayanan bu drama filmi, gazeteci Daniel Pearl'ün kaçırılmasıyla başlayan bir arama ve gerilim hikayesini anlatır.

Daniel Pearl'ün gerçek hikayesine dayanan bu drama filmi, gazeteci Daniel Pearl'ün kaçırılmasıyla başlayan bir arama ve gerilim hikayesini anlatır. The Tourist (2010): Johnny Depp ile birlikte başrolü paylaştığı bu gerilim filmi, bir turistin yanlışlıkla bir casusun hedefi haline gelmesini ve tehlikeli bir oyunun içine sürüklenmesini konu alır.

Johnny Depp ile birlikte başrolü paylaştığı bu gerilim filmi, bir turistin yanlışlıkla bir casusun hedefi haline gelmesini ve tehlikeli bir oyunun içine sürüklenmesini konu alır. & Mrs. Smith (2005): Brad Pitt ile birlikte başrolü paylaştığı bu aksiyon-komedi filmi, evli bir çiftin birbirlerine gizli ajan olduklarını keşfetmelerini konu alır ve aksiyon dolu bir çatışma sürecini anlatır. Angelina Jolie ajan filmleri arasında oldukça popülerdir.

Brad Pitt ile birlikte başrolü paylaştığı bu aksiyon-komedi filmi, evli bir çiftin birbirlerine gizli ajan olduklarını keşfetmelerini konu alır ve aksiyon dolu bir çatışma sürecini anlatır. arasında oldukça popülerdir. By the Sea (2015): Angelina Jolie'nin yönettiği ve başrolünde yer aldığı bu drama filmi, sorunlu bir evlilik içindeki bir çiftin Fransa'da yaşadıklarını anlatır.

Angelina Jolie'nin yönettiği ve başrolünde yer aldığı bu drama filmi, sorunlu bir evlilik içindeki bir çiftin Fransa'da yaşadıklarını anlatır. Lara Croft - Tomb Raider (2001): Ünlü video oyunu karakteri Lara Croft'u canlandıran Jolie, antik hazineleri bulmak ve kötü güçlerle mücadele etmek için tehlikeli bir maceraya atılan bir arkeologu canlandırır. Angelina Jolie aksiyon filmleri denince akla gelen ilk seçeneklerden biridir.

Ünlü video oyunu karakteri Lara Croft'u canlandıran Jolie, antik hazineleri bulmak ve kötü güçlerle mücadele etmek için tehlikeli bir maceraya atılan bir arkeologu canlandırır. denince akla gelen ilk seçeneklerden biridir. Lara Croft Tomb Raider - The Cradle of Life (2003): Lara Croft'un, efsanevi bir hazinenin peşine düşerek dünyanın dört bir yanında tehlikeli maceralara giriştiği devam filmidir.

Bu filmler, Angelina Jolie'nin güçlü ve yetenekli kadın karakterleri canlandırdığı heyecan dolu yapımlardır. Kendisinin karizmatik oyunculuğu ve aksiyon sahnelerindeki performansları izleyici tarafından son derece dikkat çekmektedir.

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk