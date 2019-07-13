Dul Kadınlar 2018

(Widows) Yönetmen: Steve McQueen

Kötü giden bir soygun sırasında eşlerini kaybeden üç kadın yeni bir soygun için bir araya gelir. Soygun onlar için bir fırsattan ziyade tek kurtuluş yoludur... Linda (Michelle Rodriguez) kaybettiği mağazasını geri isterken, Alice (Elizabeth Debicki) maddi açıdan kimseye muhtaç olmayacağı bir gelecek hayal eder. Eşi Harry'nin soyduğu çete patronu tarafından ölümle tehdit edilen Veronica'nın (Viola Davis) ise önünde fazla seçenek yoktur. Soygun üçü için de kendi kaderlerini tayin etmek ve hayatlarına sahip çıkmak anlamına gelir.