13 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Elmas Hırsızları 1950
(The Asphalt Jungle) Yönetmen: John Huston
Birçok sinema tarihçisine göre “modern soygun filmlerinin öncüsü” olarak kabul edilir... Hapisten yeni çıkmış tecrübeli bir soyguncu, içeride geçirdiği günlerde mükemmel bir soygun planı yapmıştır ama bir miktar “sermaye” ve ekibe ihtiyacı vardır... Başlangıçta her şey yolunda gider ama soygun sırasında çıkan bir terslik nedeniyle olaylar farklı şekilde gelişir. Stüdyo patronu Louis B. Mayer, ortaya çıkan sonucu hiç beğenmemiş “Bir sürü çirkin ve tiksindirici adam, çirkin ve tiksindirici işler yapıyor” diye filmi aşağılamıştı.
Film tam da bu nedenle, bir klasik haline geldi; çünkü John Huston, o yıllarda sıkça rastlanan klişelerle dolu ahlaki bir suç hikâyesi anlatmak istemiyordu. Suç dünyasının içinden gelen sahici karakterlerin olduğu karanlık ve gerçekçi bir suç filmiydi onun istediği... Hedefine ulaştı, “The Asphalt Jungle” soygun filmleri için bir model haline geldi.
Rififi 1955
(Du rififi chez les hommes) Yönetmen: Jules Dassin
En iyi soygun filmi listelerinin vageçilmezlerinden biri... Türün öncülerinden olduğu kesin... Amerika doğumlu yönetmen Jules Dassin'in Fransa'da çektiği bu filmi yeniden seyrettiğimizde, türün yıllar içinde geçirdiği değişimi görmeniz mümkün. Soygun filmleri bir zamanlar daha sakin ve telaşsız sahneler içerirdi. Özellikle bu filmdeki yaklaşık 30 dakikalık diyalogsuz ve müziksiz soygun sahnesi nerdedeyse ikonik bir nitelik taşır.
Yönetmen Jules Dassin, hırsızların niye bu kadar sessiz çalıştıkları sorulduğunda “Bu adamlar, sessizlik içinde çalışan profesyoneller. Gürültü onların düşmanı” diye konuşmuştu. Filmdeki hırsızlar işlerini gerçekten de büyük bir özen, ciddiyet ve soğukkanlılıkla yapıyorlar. Auguste Le Breton’un romanından filme uyarlanan “Rififi”, sadece bu sahnesi itibarıyla değil, arızalı karakterleri itibarıyla da klasik bir soygun filmi. Başrollerinde Jean Servais ve Carl Möhner oynuyor.
Kadın Katilleri 1955
(The Ladykillers) Yönetmen: Alexander McKendrick
Sık sık karakola gidip mahalledeki şüpheli olayları ihbar etmeyi kendine görev edinmiş yaşlı bir kadın, beş azılı soyguncu ve klasik müzik... Tüm bunlar nasıl bir araya gelir demeyin? Soyguncular, stratejik önemi nedeniyle yaşlı kadının evindeki bir odayı kiralıyor. Ev sahibine güven vermek için bir klasik müzik grubu olduklarını söylüyor ve yalanlarını sürdürebilmek için enstrümanlarıyla her gün birlikte düzenli “prova” yapıyorlar. Oysa tek amaçlarının bankayı soymak olduğunu biliyoruz...
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