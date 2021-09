En iyi 10 geleneksel dövüş filmi

BASKIN (2011)

(The Raid: Redemption)



Yönetmen Gareth Evans; filme ana karakteri Rama'nın (Iko Uwais) sabah namazını kıldığı bir sahneyle başlamayı tercih ediyor. Ama 'çok kötü şeyler olacak' duygusu daha ilk andan itibaren filme hâkim. Operasyonun başlamasıyla birlikte Evans, özellikle ilk bölümde binayı her köşesinden birinin çıktığı bir ‘organizma’ haline getiriyor. Suçlular ile özel tim mensubu polisler arasındaki çatışmalar bir ölüm kalım mücadelesine dönüştükçe, film gerçek ruhunu buluyor. Bu ruhun bir yanında baltalı, bol kanlı Güney Kore ve Japon filmleri; diğer yanındaysa Uzakdoğu dövüş filmleri geleneği var. Senaryoyu da yazan Evans, bu tür filmlere meraklı seyircilerin beklentilerine uygun olarak geliştiriyor her şeyi; bir dövüş filminden beklenen her şeyi vermesini biliyor. Senaryonun en önemli avantajı, karakterlerin gizli hedeflerinin ortaya çıkmasıyla olayların ilgiye değer bir biçimde gelişmesi ve dövüş sahnelerinin art arda gelip, inandırıcılık dahil her şeyi unutturması. 'Baskın'daki dövüşler ne çok stilize ne de aşırı gerçekçi bir havada. Evans, ikisinin ortasını tuttururken, mizahtan özellikle uzak duruyor. Filmle seyirci arasında mesafe olmasını istemiyor; 'ucuz dövüş filmi' estetiğinden taviz vermiyor. İşte bu nedenle türün meraklıları tarafından kült film olarak kabul edilen bir işe imza atıyor.