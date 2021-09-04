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En iyi 10 geleneksel dövüş filmi

‘Shang-Chi ve On Halka Efsanesi’ (Shang-Chi and the Legend of Ten Rings) filminin gösterime girdiği hafta, sinema tarihinin Uzakdoğu tarzında en iyi geleneksel dövüş sanatları filmlerini hatırladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar’ın yazısı.

04.09.2021 - 10:14 | Güncelleme: KÜLTÜR-SANAT
HABERTURK.COM

  • YOJİMBO (1961)

    Usta Japon sinemacı Akira Kurosawa’nın öyküsünü yazdığı ve yönettiği ‘Yojimbo’, kılıçlı dövüş sahnelerinin öne çıktığı Japon samuray filmlerinin öncülerinden biri olarak kabul edilir. Eski Japonya’da feodalizm döneminde geçen filmde Toshiro Mifune, efendisiz kalmış gezgin samuray (ronin) Sanjuro’yu canlandırır. Sanjuro, geldiği küçük kasabada iki çetenin bölgedeki suç trafiğine egemen olmak için verdiği mücadelenin orta yerinde bulur kendini. Her iki çetenin patronu da onu kendi yanına çekmek ister… Gösterime girdiği yıl gişelerde çok başarılı olan ‘Yojimbo’, en iyi Uzakdoğu dövüş filmlerinden biri olarak gösterilmesinin yanı sıra bugün bir klasik olarak da kabul ediliyor. Sergio Leone’nin ‘Bir Avuç Dolar’ının (A Fistful of Dollars) ‘Yojimbo’nun yeniden çevrimi olduğunu da belirtelim.   

  • EJDERİN ÜÇ FEDAİSİ (1973)
    (Enter the Dragon)

    Dövüş sanatları ustası efsane Bruce Lee’nin ölümünden 6 gün sonra gösterime giren ‘Ejderin Üç Fedaisi’ (Enter the Dragon), bugün kült film olarak kabul edilir. Birçok eleştirmene göre Bruce Lee’nin en iyi filmidir. Robert Clouse’nin yönettiği filmde Lee, yazar ve yapımcı olmasının yanı sıra dövüş sahnelerinin koreografisini de üstlenir. Öykü intikam motifi üzerine kuruludur. İngiliz gizli servisi, Shaolin Tapınağı’nın usta dövüşçüsü Lee’den bir adada gerçekleşecek dövüş turnuvasına katılmasını ister. Adanın sahibi Han, uyuşturucu kaçakçılığı ve kadın ticareti yapan bir suç lordudur. Başlangıçta isteksiz olan Lee, kız kardeşinin ölümünden Han’ın sorumlu olduğunu öğrendiğinde intikam almak için öneriyi kabul eder.  1973 yılının en çok hasılat getiren filmlerinden biridir.

  • POLICE STORY (1985)
    (Ging chaat goo si)

    Jackie Chan’ın 1960’larda başlayan ve 150 filmi aşan kariyerine baktığımızda sinema tarihinin en popüler ve kendine özgü Uzakdoğu dövüş yıldızlarından biri olduğunu söylemek mümkün. Hong Kong’ta başladığı sinema serüvenini Hollywood’da sürdüren Chan, akrobatik dövüş stili, enerjisi ve mizah duygusuyla öne çıkar. Onun yer almadığı bir Uzakdoğu dövüş sanatları seçkisi hazırlamak kuşkusuz zordur. Hayranları ve eleştirmenlerini birleştiren filmlerinden biri, Chan’in Chi-Hwa Chen ile birlikte yönettiği, senaryosuna da imza attığı ‘Police Story’ adlı Hong Kong yapımı filmidir. Chan filmde, yeraltı dünyasının en güçlü patronlarından birini yakaladığı için başı belaya giren polis memuru Chan Ka Kui’yi canlandırır. Düzmece bir cinayetle suçlanan Chan, adını temizlemek ve kız arkadaşıyla yeniden birlikte olmak için elinden geleni yapacaktır.

  • THE MATRIX (1999)

    Adı daha çok bilimkurgu ve onun alt türü olan ‘siber punk’ ile anılan ‘The Matrix’, aynı zamanda Çin’in ‘wuxia’ geleneğinden esinlenen Uzakdoğu usulü bir dövüş filmidir. Makinelerin iktidarına karşı mücadele eden Neo (Keanu Reeves) ve Trinity (Carrie-Anne Moss), peşlerine düşen ajanlarla Uzakdoğu stilinde dövüşürler. Andy ve Lana Wachowski’nin yazıp yönettiği filmde, Neo’nun gerçekleri gösteren hapı tercih etmesiyle her şeyin bir simülasyon olduğu ortaya çıkar. Anlarız ki, makinelerin hâkim olduğu bir gelecekteyiz ve insanlar sadece bir enerji kaynağıdır. Peki, kurtuluş umudu var mıdır? Tabii ki vardır. Bu bir kurtuluş destanıdır ve Neo da onun kahramanı… Wachowski’lerin başarısı, edebiyat ve sinemadaki siberpunk geleneğini özümseyip üstüne özgün bir dövüş filmi estetiği koymaları... Makinelerin gezegene hâkim olduğu gelecekteki isyanın en hoş yanı, simülasyonun da bir hesaplaşma alanı olması... Bu da özgün ve ilham verici bir görselliğin ortaya çıkmasını sağlıyor.

  • KAPLAN VE EJDERHA (2000)
    (Wo hu cang long - Crouching Tiger, Hidden Dragon)

    Feodalizm döneminde Eski Çin’de geçen ve dövüşçülerin yerçekimine meydan okuduğu ‘wuxia’ filmleri tarzındaki ‘Kaplan ve Ejderha’, dünya prömiyerini Cannes Film Festivali’nde yaptıktan sonra gösterime girdiği yılın en çok hasılat yapan filmlerinden biri olmuş, 10 dalda aday olduğu Akademi ödüllerinde 4 Oscar birden kazanmıştı. Ang Lee’nin yönettiği filmin öyküsü, yıllar boyunca ustasının katilini bulamadıktan sonra emekli olup köşesine çekilmek isteyen Li Mu Bai (Chow Yun-Fat) ve onun efsane kılıcı ‘Yeşil Kader’in çevresinde şekillenir. Li Mu Bai, yıllarca duygularını açıklayamadığı Yu Shu Lien (Michelle Yeoh) ile karşılaştığı günlerde kılıcın peşine düşen genç savaşçı Jen’i (Zhang Ziyi) durdurmak zorunda olduğunu anlar. Gücün karanlık tarafına çekilen Jen, inanılmaz dövüş yeteneklerine sahiptir. Gelmiş geçmiş en estetik ve güzel dövüş filmlerinden biri olmasında iki kadın dövüşçü karakterin kuşkusuz çok büyük payı var.

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