En iyi 10 Disney yeniden çevrimi

7 - ALICE HARİKALAR DİYARINDA (2010)
(Alice in Wonderland)
1951 yapımı filmde Alice, kırda oynarken tavşanın peşinden gider ve her şeyin çok başka olduğu bir dünyaya düşer. Tim Burton'ın Alice'i ise önce büyük bir şehir evinde çıkıyor karşımıza. Tavşanı yeniden takip etmesi içinse aradan yıllar geçmesi gerekiyor. Büyüyünce uçmayı unutan Peter Pan gibi, Alice'in de küçük bir çocukken gittiği dünyayı hatırlaması zaman alıyor. Usta yönetmen Burton sadece öyküden sapmıyor, metni kendine göre yorumlayıp yeniden yazıyor. Alice'in tavşan deliğinden girmesinin asıl nedeni, vereceği önemli bir karar öncesinde, kendi kendisiyle baş başa kalma ihtiyacı... Ama ‘harikalar diyarı'nda bir çocuk gibi pasif kalmıyor, iyilerin yanında kötülere karşı savaş veren, kendi kaderini elinde tutan aktif bir kahramana dönüşüyor. Sonra hayallerinde öğrendiğini gerçek hayatında uyguluyor. Yani, Tim Burton bir büyüme, yetişkinliğe geçiş öyküsü anlatıyor bize. Büyükler için basit, çocuklar içinse karanlık bir öykü bu. Üstelik Alis, Tim Burton'ın alıştığımız sıra dışı, karanlık genç kahramanlarına pek benzemiyor. Alice, vizyon sahibi, gözüpek bir girişimci...