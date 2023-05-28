En iyi 10 Disney yeniden çevrimi

4 - MALEFIZ (2014)

(Maleficent)



Disney'in 1959 yapımı “Uyuyan Güzel” (Sleeping Beauty) filminde Malefiz’in neden o kadar kötü kalpli bir karakter olduğu hakkında pek ipucu yoktur. Malefiz yeni filmde masum bir genç kız olarak çıkıyor karşımıza. Başta sürekli biçim değiştiren kargası Diaval olmak üzere birlikte yaşadığı periler, elfler ve tüm mahluklar en az onun kadar iyi kalpliler. Hatta o kadar iyiler ki, bir krala, bir lidere dahi ihtiyaçları yok. Hemen bitişiklerinde ise bu alternatif dünyadan korkan şiddet müptelası bir kral yaşıyor. Zaten bu kez tehdit edilen insanların değil, Malefiz’in dünyası... Öykü insanların ihanetine uğrayan Malefiz’in kendi içinde verdiği savaşla da ilgili. Hatta filmin asıl meselesinin Malefiz’in iyilikle kötülük arasındaki bu gidiş gelişleri olduğu söylenebilir. 55 yıl önceki “Uyuyan Güzel”le yeni filmin en çok benzeyen sahnesi, Malefiz’in saraya gelip yeni doğan prensesi lanetlediği bölüm. Ama bu kez Malefiz’i o noktaya getiren olayları, yani kötülüğün nedenlerini biliyoruz. Malefiz’in kendi koyduğu o lanetin ardından yaşayacağı değişim, zaten filmin ana fikrini de özetliyor… Öykünün en hoş yanı ise sürprizlerin yaşandığı “gerçek sevgi” öpücüğünde.