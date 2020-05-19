KADİR GECESİ DUALI SÖZLER

Bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir Gecemizin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını dileriz, Birliğimiz daim, dualarımız kabul olsun

*Enbiya, melaike, şüheda, evliya, asfiya, ebrar, kutlu Ramazan, Kadir Gecesi ve bu ayda inen Kur'an hürmetine hayırlar fetholsun, şerler defolsun. Sağlık, barış ve adalet hasreti bitsin. Mevla yeryüzündeki tüm mazlumlara yar olsun; kederlerini en kısa zamanda mutluluğa çevirsin