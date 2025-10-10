'En Güzel Cenaze Şarkıları' Tokyo'da

“Evicko” (2012) ve 2015’te Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarışan “Salı” gibi ödüllü kısa filmleriyle tanınan ve ilk uzun metrajı “Ela ile Hilmi ve Ali” ile İstanbul, Adana, Ayvalık ve Ankara film festivallerinden ödüllerle dönen Ziya Demirel’in ikinci uzun metraj kurmaca filmi “En Güzel Cenaze Şarkıları” dünya prömiyerini 38. Uluslararası Tokyo Film Festivali’nde gerçekleştirecek.

27 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalin resmi seçkisi “Asya’nın Geleceği” bölümü kapsamında 27 Ekim’de izleyicilerle buluşmaya hazırlanan “En Güzel Cenaze Şarkıları”nın başrollerinde Esra Dermancıoğlu, Halil Babür ve Çağdaş Ekin Şişman yer alıyor. Senaryosu Ziya Demirel ve Yusuf Tan Demirel tarafından kaleme alınan filmin yapımcılığını Anna Maria Aslanoğlu (istos film) ve ortak yapımcılığını Emre Oskay (Sky Films) üstlenirken görüntü yönetmenliğinde Doron Tempert, kurguda Henrique Cartaxo, yapım tasarımında Osman Özcan, ses tasarımında ise Cenker Kökten imzası bulunuyor..

“En Güzel Cenaze Şarkıları”, emekli öğretmen Saadet’in internette tanıştığı aşırı diplomalı Doktor Erol Ergüven’le yaşadığı ilişkinin ruhsal ve ekonomik etkileri; ailesinde dostlarında ve bazı beklenmedik kişilerde yankı bulmasını anlatan 6 bölümlük bir trajikomedi. Kayıpla arzunun, gerçeklikle absürdün iç içe geçtiği çok katmanlı bir anlatı kuran “En Güzel Cenaze Şarkıları” yönetmen Ziya Demirel’in tanımıyla “çok konuşan, konuşmayı durduramayan ve genellikle düşünmeden konuşan bazı insanların” hikayesini anlatıyor.

Ziya Demirel Oyuncu kadrosunda Yıldız Kültür, Nalan Kuruçim, Gözde Mutluer, Özer Keçeci gibi isimlerin de yer aldığı “En Güzel Cenaze Şarkıları” dünya prömiyerinin ardından Türkiye prömiyeri için 24 Ekim - 2 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında izleyicisiyle buluşarak ‘Ulusal Yarışma’ bölümünde yarışacak filmler arasında yer alacak.