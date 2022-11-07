NOCTURNAL ANİMALS (GECE HAYVANLARI)

Pek bilinmeyen ancak izlenmesi tavsiye edilen yapımlardan birisi olan "Gece Hayvanları" sizi ters köşe yapacak bir film. Tahmin etmesi zor olan gerilim filmi bir kadından nasıl sarsıcı ve soğuk şekilde aşk acısının çıkarılacağını gösteriyor.