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En etkileyici 26 film önerisi! İzlediğinizde etkisinden çıkamayacağınız 26 film önerisi!

İzlediğinizde etkisinden çıkamayacağınız 26 film önerisi!

Bir zamanların en çok ses getiren filmlerinin yanı sıra pek bilinmeyen ancak etkisi yüksek olan ve eleştirmenler tarafından yüksek puan alan filmleri sizler için derledik. İşte etkisinden çıkamayacağınız 26 muhteşem film...

Giriş: 07.11.2022 - 15:45 | Güncelleme: ABONE OL

  • V FOR VENDETTA

    İlk olarak bir klasik olan V for Vendetta ile başlıyoruz. 2005 yapımın yönetmen koltuğunda James McTeigue oturuyor. Bir devrimi konu alan filmi izlemediyseniz listenize eklemelisiniz. Baş rollerinde Hugo Weaving ve Natalie Portman oynuyor.

     

     

     

  • MANCHESTER BY THE SEA

    Fazla bilinmeyen ancak sinema dünyasında ses getiren filmlerden birisi olan Manchester By the Sea (Yaşamın Kıyısında), filmi sayesinde Casey Affleck "En İyi Erkek Oyuncu Oscar" kazanmıştır. 

     

  • ATONEMENT (KEFARET)

    Altın Küre En Özgün Film Müziği Ödülü, alan film 2007 yapımıdır. Adından çok söz ettirmiştir. Baş rollerinde ünlü oyunculardan Keira Knightley ve James McAvoy yer alıyor.

     

  • WHAT'S EATİN GİLBERT GRAPE (GİLBERT'IN HAYALLERİ)

    Leonardo DiCaprio'nun çocuk yaşta sergilediği etkileyici performansı izleyenleri derinden sarsabilir. Johnny Depp'inde gençlik zamanında rol aldığı film, oldukça dramatikdir.

  • PUBLİC ENEMİES (HALK DÜŞMANLARI)

    Johnny Depp'in başrolde yer aldığı film, 2009 yapımıdır.

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