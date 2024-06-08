En acı realite şov Alec Baldwin'den

BİR HAFTA SONRA CADILAR BAYRAMI’NI BİLE KUTLADILAR

Tabii 2021’de henüz bu şoke edici olayın üstünden bir hafta geçmişken Alec -Hilaria Baldwin çiftinin yavrularıyla birlikte Cadılar Bayramı kostümleri içinde sosyal medyadan poz paylaşmaları kadar tuhaf olamazdı hiçbir şey. Çocukları mutlu etmek için yaptıklarını ima ettiler elbette. Çocukları sosyal medyadan paylaşmadan da mutlu edebilirsiniz, değil mi ama?

Olay sonrası katıldığı TV programında "Tetiği ben çekmedim. Asla kimseye silah doğrultup tetiği çekmem" derken gözyaşı dökmesi, ortada bir hiç uğruna ölen bir insanın ardından annesiz kalan çocuğun acısını hafifletmiyor. Ama henüz kimin suçlu, kimin suçsuz olduğu netleşmeden, her şey yolundaymış gibi davranılan acı bir realite şova hazırlanılıyor.