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        Haberler Gündem 3. Sayfa Emre Kuzum daha 18 yaşındaydı... Kahreden haber: İzmir Ödemiş'teki ev yangınında can verdi!

        Emre Kuzum daha 18 yaşındaydı... Kahreden haber: İzmir Ödemiş'teki ev yangınında can verdi!

        İzmir'in Ödemiş ilçesindeki dedesine ait evde yalnız yaşadığı öğrenilen 18 yaşındaki Emre Kuzum, evde çıkan yangında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 15:53 Güncelleme: 30.01.2024 - 15:53
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        18 yaşındaki Emre'nin kahreden ölümü!
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        İzmir'in Ödemiş ilçesinde evde çıkan yangında 18 yaşındaki Emre Kuzum hayatını kaybetti.

        Emmioğlu Mahallesi Refik Sokak'ta müstakil bir evde sabah saatlerinde yangın çıktı.

        Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

        Evde yapılan incelemede Emre Kuzum'un cansız bedenine ulaşıldı.

        Dedesine ait evde yalnız kaldığı öğrenilen Kuzum'un cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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