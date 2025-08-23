Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Emre Kınay, köpeğini denize soktu

        Emre Kınay, köpeğini denize soktu

        Bodrum'da tatil yapan oyuncu Emre Kınay, köpeğiyle birlikte plajda görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2025 - 12:17 Güncelleme: 23.08.2025 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köpeğini denize soktu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Emre Kınay, Ortakent’te objektiflere yansıdı.

        Köpeğini plajın iskelesine bağlayıp, arkadaşıyla deniz keyfi yapan oyuncu, sonrasında köpeğini suya sokmak istedi.

        Oyuncu, öncelikle seyyar iskelenin üzerinde köpeğini tasmasından kaldırarak, denize doğru savurdu. Köpeğinin rahatsız olduğunu anlayan Emre Kınay, köpeğini kıyıdan suya sokarak serinletti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #emre kınay

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Oda başkanı 2 kişiyi öldürdü! Pastane kan gölü!
        Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması
        Bakan Şimşek'ten KKM açıklaması
        Deniz suyu ısındı, kaşıntı ve yanma şikayetleri arttı
        Deniz suyu ısındı, kaşıntı ve yanma şikayetleri arttı
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı
        Fenerbahçe, Edson Alvarez transferini açıkladı
        Dijital çağın yorgunlarıyız! Sosyal medya kullanım süresi 3 saate yakın
        Dijital çağın yorgunlarıyız! Sosyal medya kullanım süresi 3 saate yakın
        65 yılın en kurak temmuzu
        65 yılın en kurak temmuzu
        Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor
        Fenerbahçe, sahasında Kocaelispor'u ağırlıyor
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        "Babaları yemek yememiş" Hollandalı çocukların ölümünde zehirlenme şüphesi!
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Son dakika: Barış Alper Yılmaz...
        Mardin'de 1 günde 3 kadın ölü bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı
        Mardin'de 1 günde 3 kadın ölü bulunmuştu! Ayrıntılar ortaya çıktı
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Sıra dışı kraliçe adayları
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Bakan Yumaklı açıkladı! 60 sene sonra ilk kez görüldü
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Powell'ın açıklamaları piyasaları coşturdu
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        Aşk uğruna inşa ettirilmiş en görkemli yapı
        'Zengezur Koridoru 147.6 milyar TL kazandıracak'
        'Zengezur Koridoru 147.6 milyar TL kazandıracak'
        Hollanda'da bazı bakanlar istifa etti
        Hollanda'da bazı bakanlar istifa etti
        Birlikte tüketildiğinde şifa dağıtan gıdalar!
        Birlikte tüketildiğinde şifa dağıtan gıdalar!
        Bölge bölge hava durumu... Boğucu sıcak geri geldi!
        Bölge bölge hava durumu... Boğucu sıcak geri geldi!
        "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda"
        "Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe yolunda"
        "Sabırsızlanıyorum" 
        "Sabırsızlanıyorum" 
        Habertürk Anasayfa