Emre Kınay, köpeğini denize soktu
Bodrum'da tatil yapan oyuncu Emre Kınay, köpeğiyle birlikte plajda görüntülendi
Giriş: 23.08.2025 - 12:17 Güncelleme: 23.08.2025 - 12:17
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Emre Kınay, Ortakent’te objektiflere yansıdı.
Köpeğini plajın iskelesine bağlayıp, arkadaşıyla deniz keyfi yapan oyuncu, sonrasında köpeğini suya sokmak istedi.
Oyuncu, öncelikle seyyar iskelenin üzerinde köpeğini tasmasından kaldırarak, denize doğru savurdu. Köpeğinin rahatsız olduğunu anlayan Emre Kınay, köpeğini kıyıdan suya sokarak serinletti.
