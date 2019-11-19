Süper Lig'de 11. haftayı lider kapatan Demir Grup Sivasspor'da Mert Hakan Yandaş'la birlikte dikkat çeken yıldız Emre Kılınç'ın 2013 yılında Galatasaray'ın kapısından döndüğü ortaya çıktı!

Habertürk Spor'un haberine göre; Galatasaray'daki 3. dönemini geçiren Fatih Terim'in transferdeki gözdelerinden olan ve o sırada Boluspor'da top koşturan Emre Kılınç için sarı-kırmızılılar mutlu sona çok yaklaşmış. Galatasaray ve Boluspor, 2013 yılında 675 bin Euro karşılığında anlaşırken dönemin Boluspor Başkanı Mehmet İnceayan da konuya ilişkin açıklama yapmıştı.

İnceayan "Boluspor'un menfaatleri doğrultusunda Emre Kılınç'ın Galatasaray'a transferini gerçekleştirdik. Emre artık sarı-kırmızılı formayı giyecek" ifadelerini kullanırken bu transferin sonradan ortaya çıkan 50 bin Euro nedeniyle yattığı öğrenildi.