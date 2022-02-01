"UZUN YILLAR BEKLEDİK"

Öte yandan çift, yaklaşık iki yıl önce aile üyeleri ve dostlarının katıldığı sade bir törenle nikah masasına oturmuştu.

Karayel, düğün sonrası duygularını, "Hepiniz biliyorsunuz, uzun yıllar bekledik. Sekiz yıl oldu ama evliliğe giden birlikte bir ömüre başladık. Ne diyeceğimi bilmiyorum, gerçekten çok heyecanlıyım. Korona sebebiyeti ile aile içerisinde yapıyoruz. Sonra inşallah hep birlikte kutlayacağız." sözleriyle ifade etmişti.