Emre Karayel: Demet Evgar ile çalışmak çok keyifli

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın'da 'Tolga Okaner' karakterine hayat veren Emre Karayel, Levent'te eşine arabasını park ettirmeye çalışırken görüntülendi.

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"ONUNLA ÇALIŞMAK ÇOK KEYİFLİ"

Aracın dışında gergin halleriyle dikkat çeken Karayel, gazetecileri fark edince kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Ayaküstü sohbet eden oyuncu, uzun bir aradan sonra eski rol arkadaşı Demet Evgar ile 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var mısın?' da yer almasıyla ilgili konuşarak; "Ben de özlemişim, o da özlemiş birlikte oynamayı. Harika oldu. Onunla çalışmak çok keyifli" dedi.