Spor spikeri Emre Gönlüşen'in sevenleri Twitter'da Emre Gönlüşen'in doğum günüyle ilgili paylaşım yapmaya başladı. Yapılan paylaşımlar Trend Topic'e girince Emre Gönlüşen hakkındaki araştırmalar arttı.

Emre Gönlüşen kimdir ve nereli? Emre Gönlüşen neden öldü?

EMRE GÖNLÜŞEN KİMDİR?

Gönlüşen 22 Ekim 1978'de Adana'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İsmet İnönü İlkokulu, Gazi Ortaokulu, Adana Koleji’nde bitirdi. Yüksek öğrenimini Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde tamamladı. Adana Şehir Tiyatrosu Konservatuvarında iki yıl diksiyon eğitimi aldı. Mesleğe 1999'da Adanaspor maçlarını veren yerel bir televizyon kanalında başladı. 2002'de İstanbul'a gelerek TV8 'de İtalya Seria A Ligi maçlarını sunarak devam ettirdiği kariyerini daha sonra 2020'de vefatına kadar; D Spor, Telesport, NTVSpor ve beIN Sports kanallarında spiker, sunucu olarak sürdürdü.

EMRE GÖNLÜŞEN NEDEN ÖLDÜ?

İki kız çocuğu babası olan Türk sunucu ve spor spikeri Emre Gönlüşen 2019'da yakalanıp bir defa yendiği kanser hastalığı ikinci defa nüksedince 9 Ağustos 2020'de tedavi gördüğü Adana'daki bir hastanede 41 yaşında öldü. Cenazesi memleketi Adana'da Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.