Emre Belözoğlu yetişmedi

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, sakatlığı nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemedi.

Son yapılan antrenmana sağ kasığındaki birinci derece zorlanma nedeniyle katılamayan Emre, Kasımpaşa maçına yetişemedi.

Ligde 6 hafta sonra sakatlığı nedeniyle oynayamayan Emre, bu sezon ikinci kez maç kaçırmış oldu.

Sarı-lacivertlilerde Max Kruse ve Adil Rami de sakatlıkları nedeniyle bu hafta da maç kadrosunda yer almadı. Fenerbahçe'de 19 yaş altı takımında kırmızı kart görmesi nedeniyle cezalı olan Ferdi Kadıoğlu da kadroya alınamadı.