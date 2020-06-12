87 gün sonra bugün yeniden başlayacak olan Süper Lig'de 27. haftadaki ilk maçlardan birini oynayacak Fenerbahçe'de, Kayserispor karşılaşması hazırlıkları da tamamlandı. Kovid-19 salgını süresinde teknik direktörsüz geçen dönemde takımla ilgilenen Emre Belözoğlu, kampa giren sarı-lacivertli futbolcuları da bir araya getirdi.

Bitime 8 hafta kala liderin 13 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe'de takım arkadaşlarıyla görüşen tecrübeli futbolcu, salgın öncesini kafalarına takmamalarını ve bu maçın temiz bir sayfa olmasını istedi. Kalan 8 haftayı en güzel şekilde geçirmeleri gerektiğine dile getiren Emre, Türkiye Kupası'ndaki yarı final mücadelesini de hatırlattı.

Tecrübeli futbolcu her şartta arkalarında olan taraftara vurgu yaparak hem ligde hem de Türkiye Kupası'nda kalan tüm maçları kazanmaları gerektiğini belirtti.