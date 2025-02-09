Emre Belözoğlu: 4-0'lık maç, 0-0 bitti

Onvo Antalyaspor'da teknik direktör Emre Belözoğlu, 0-0 berabere kaldıkları Başakşehir karşılaşmasını değerlendirdi.

Belözoğlu, Corendon Airlines Park'taki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, futbol anlamında güzel bir maç olduğunu belirtti.

"OYUN 4-0, MAÇ 0-0 BİTTİ"

Oyuncuların mükemmel bir performans sergilediğini söyleyen Belözoğlu, "Takımın verdiklerimizi uygulama çabası çok güzeldi. Bu kadar üstün bir oyun oynadığımız maçın devre arasına 3-0 önde girmemiz gerekiyordu. Oyun 4-0 maç 0-0 bitti. Futbolda bunlar var. Son 3 maçta 13 gol atan takıma karşı maçı pozisyon vermeden bitirdik. Biz ise 6-7 net pozisyon bulduk." diye konuştu.

REKLAM

Oyuncuların emeğine, göstermiş olduğu çabaya üzüldüğünü anlatan Belözoğlu, bu maçta hakedilen 3 puanı Adana Demirspor karşısında almak istediklerini kaydetti.

Teknik adamların dokunuşlarının yüzde 25 oranında takımı olumlu etkilediğine dikkati çeken Belözoğlu, oyuncuların enerjisinin çok iyi olduğunu dile getirdi.

Belözoğlu, daha önce 3 takım çalıştırdığını ve ilk defa birbirini seven ve sadece forma giydiği takımı, Antalyaspor'u konuşan bir takımı yönettiğini aktardı.

Hakettikleri oyunun karşılığını almak istediklarını anlatan Belözoğlu, biran önce alttaki 4 takımdan uzaklaşmak isediklerini vurguladı.