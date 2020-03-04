'Beni Bırakma' dizisinin başrol oyuncusu Emrah Akduman, Gökçe Mavuş ile Ankara'da dünyaevine girdi. İkilinin nikah şahitliğini, Dr. Ender-Benan Saraç çifti ve Ebru Ceylan yaptı.

Akduman ve Mavuş'un mutlu gününde Gülden Karaböcek sahne aldı. Çiftin düğününe dizi oyuncuları; Şebnem Gürsoy, Keiko Belir Yaşar, Esengül Aypek, Sude Doğar ve Berkay Veli katıldı.