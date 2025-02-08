Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Empoli- Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İtalya Serie A maçları - Milan muhtemel 11

        Empoli- Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        İtalya Serie A'nın 24. haftasında Milan, Empoli'ye konuk oluyor. Lig'de bu sezon beklentilerin altında performans gösteren Milan, 35 puanla 8. sırada yer alıyor. Öte yandan alt sıralardan kurtulmak isteyen Empoli 21 puanla 16. sırada buluuyor. Peki, Empoli- Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 16:50 Güncelleme: 08.02.2025 - 16:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Empoli- Milan maçına sayılı saatler kaldı. Deplasmanda oynadığı 10 maçta 4'er galibiyet ve mağlübiyet alan Milan 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. İç saha performansı oldukça kötü olan Empoli ise evinde oynadığı 11 maçta sadece 1 kez kazanabildi. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, Empoli- Milan maçı ne zaman ve hangi kanalda?

        • 2

          EMPOLİ- MİLAN MAÇI NE ZAMAN?

          Empoli- Milan maçı 8 Şubat Cumartesi (bugün) 20.00'de oynanacak.

        • 3

          EMPOLİ- MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?

          Stadio Carlo Castellani'de oynanacak karşılaşma S Sport Plus ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.

        • 4

          MİLAN MUHTEMEL 11

          Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Hernandez, Fofana, Rejinders, Musah, Pulusic, Leao, Abraham

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Cinayeti genç kız ihbar etti: "Cesedini bölecekler!"
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Bit pazarında bıçaklanmıştı! İtalyan şefin oğlu öldü!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        Nüfus: 988.369 57 şehri sollayan ilçe!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kapalıçarşı'daki 'kara para' operasyonunda 10 tutuklama!
        Kanat bekler için yoğun mesai
        Kanat bekler için yoğun mesai
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        4500 günle kimler emekli olabilir?
        Lemina’nın haberi vardı
        Lemina’nın haberi vardı
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        "Almanya'da Türk olduğumu hatırladım"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Genç kadın sevgilisini öldürüp mesajlaşmış!
        Devler onun peşindeydi!
        Devler onun peşindeydi!
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        İstismar mı, 'performans sanatı' mı?
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Selen hemşire Dicle Nehri'nde ölü bulundu!
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Muhammed Emin için 17 numarayı seçti
        Norovirüs salgını uyarısı!
        Norovirüs salgını uyarısı!
        'Sosyal' maganda!
        'Sosyal' maganda!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        TIME kapağı: Elon Musk ABD Başkanı!
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Anksiyete neden gece kapımızı çalıyor?
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Sevgililer günü için 5 vizesiz Balkan şehri
        Habertürk Anasayfa