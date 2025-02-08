Empoli- Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
İtalya Serie A'nın 24. haftasında Milan, Empoli'ye konuk oluyor. Lig'de bu sezon beklentilerin altında performans gösteren Milan, 35 puanla 8. sırada yer alıyor. Öte yandan alt sıralardan kurtulmak isteyen Empoli 21 puanla 16. sırada buluuyor. Peki, Empoli- Milan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
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Empoli- Milan maçına sayılı saatler kaldı. Deplasmanda oynadığı 10 maçta 4'er galibiyet ve mağlübiyet alan Milan 2 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. İç saha performansı oldukça kötü olan Empoli ise evinde oynadığı 11 maçta sadece 1 kez kazanabildi. Maç saatinin yaklaşmasıyla karşılaşmaya ilişkin araştırmalar hız kazandı. Peki, Empoli- Milan maçı ne zaman ve hangi kanalda?
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EMPOLİ- MİLAN MAÇI NE ZAMAN?
Empoli- Milan maçı 8 Şubat Cumartesi (bugün) 20.00'de oynanacak.
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EMPOLİ- MİLAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Stadio Carlo Castellani'de oynanacak karşılaşma S Sport Plus ve EXXEN'den canlı yayınlanacak.
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MİLAN MUHTEMEL 11
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