Emmanuel Macron: Rusya barış istemediğini gösterdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelere dair açıklamada bulundu.

Macron, Rusya'nın barış istemediğini ve zaman kazanmaya çalıştığını gösterdiğini ifade etti. X hesabı üzerinden açıklamada bulunan Macron, ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yapıldığını belirtti.

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We just had a phone call with @POTUS while in Albania.



Once again, President Putin refuses to respond to the unconditional ceasefire proposal put forward by the Americans and supported by Ukraine and the Europeans.



By rejecting the ceasefire and dialogue… pic.twitter.com/FR48tANbGB — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 16, 2025

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise "Eğer Rusya müzakere masasına gelmeye isteksizse, Putin bedel ödemeli." şeklinde konuştu

If Russia is unwilling to come to the negotiating table, Putin must pay the price.



Speaking to @POTUS, we are closely aligning our response to Russia's unacceptable position. pic.twitter.com/s0LRmet0Fs — Keir Starmer (@Keir_Starmer) May 16, 2025

Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da ateşkes sağlanması talebine yanıt vermemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

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Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 6. Zirvesi kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Macron, burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk'ın yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump'ın da telefon üzerinden katıldığı ortak bir görüşme gerçekleştirdi.

Macron, görüşme sonrası basına yaptığı açıklamada, Zelenskiy ve adı geçen Avrupalı mevkidaşlarıyla, İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan barış müzakerelerini görüştüklerini ifade etti.

Trump ile yaptıkları telefon görüşmesinde, Putin'in 2. kez Amerikalıların ateşkesle ilgili taleplerine yanıt vermemesinin "kabul edilemez" olduğunu söylediğini aktaran Macron, ateşkesin sağlanamadığını ve müzakerelerde karar verici yetkililer arasında toplantı yapılamadığını vurguladı. ZELENSKİY'DEN AÇIKLAMA Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin, "Ukrayna barışı sağlamak için mümkün olan en hızlı adımları atmaya hazır. Dünyanın bu konuda güçlü bir duruş sergilemesi önemli. Bizim pozisyonumuz, eğer Ruslar tam ve koşulsuz bir ateşkesi ve ölümlere son vermeyi reddederse (Rusya'ya) sert yaptırımlar uygulanmalıdır. Rusya savaşı sona erdirmeye hazır olana kadar Rusya üzerindeki baskı sürdürülmelidir" ifadelerini kullandı. VON DER LEYEN'DEN YAPTIRIM MESAJI Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni yaptırımlarla Rusya'ya yönelik baskıyı artıracaklarını söyledi. Von der Leyen, Arnavutluk'ta düzenlenen AB ülkeleri ile birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi öncesi konuştu. Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Rusya-Ukrayna savaşı başladığında kurulduğunu anımsatan von der Leyen, bunun Avrupa kıtasında istikrar sağlamayı amaçladığını anlattı.

Von der Leyen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ve Rusya arasında doğrudan Türkiye'de bir toplantı önerdiğini, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin görüşmeye hazır olduğunu bildirdiğini ancak Putin'in katılmadığını hatırlatarak, "Bu, Başkan Putin'in barış istemediğini gösteriyor." dedi. "Bu yüzden baskıyı artırmalıyız." diyen von der Leyen, Rusya'ya yönelik yeni bir yaptırım paketi üzerinde çalıştıklarını belirtti. Von der Leyen, "Bu paket Kuzey Akım 1 ve 2'ye yaptırımlar, Rus gölge filosundan daha fazla geminin listelenmesi, petrol fiyat sınırının düşürülmesi ve Rusya'daki finans sektörüne daha fazla yaptırım içerecek." diye konuştu. AB'nin önceliğinin barış olduğuna işaret eden von der Leyen, bu nedenle Putin'e yönelik baskıyı daha da artırmaları gerektiğini anlattı. AB, savaş nedeniyle şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 16 yaptırım paketini yürürlüğe koydu. Bu çerçevede Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uygulanıyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında yer alıyor. AB'nin yaptırım listesinde 2 binden fazla kişi ve kurum bulunuyor. ALMANYA'DAN AÇIKLAMA Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna savaşının sona erdirilmesiyle hiç ilgilenmediğini söyledi. Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere ve Polonya'nın oluşturduğu "E5" Grubu ülkelerinin savunma bakanları İtalya'nın başkenti Roma'da bir araya geldi. Toplantı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Pistorius, "Putin (İstanbul'da) Zelenskiy ile görüşmeyi reddediyor. Bu da çok açık bir şekilde, başka söze gerek kalmadan şu anda bu saldırı savaşını sona erdirmekle hiç ilgilenmediğini gösteriyor." dedi. E5 grubunun mesajının açık olduğunu dile getiren Pistorius bunun da Avrupa ve müttefiklerinin güvenilir bir şekilde Ukrayna'nın yanında durmayı sürdüreceğini belirtti.

Gelecekte de Ukrayna'yı aktif olarak desteklemeye devam edeceklerine işaret eden Pistorius, "Şu anda bir ateşkes görünmese bile sonrasını da düşünmeliyiz. Şaşırmamalıyız ve şaşırmayacağız da. İşte bu nedenle kendimizi hazırlıyoruz." diye konuştu. Olası bir ateşkesin izlenmesi ve denetlenmesinin nasıl gerçekleşeceği ile bu sorumluluğun kim tarafından ve hangi çerçevede üstlenileceği konusunda düşünmeleri gerektiğini ifade eden Pistorius​​​​​​​, "Bu konuda da son derece yapıcı görüşmeler yürütüyoruz. Avrupa savunmasının ve silah sanayinin güçlendirilmesi. E5 olarak, daha fazla ortak savunma bileşeninin Avrupa'da ortaklaşa geliştirilmesini, üretilmesini ve tedarik edilmesini istediğimizi defalarca vurguladık." değerlendirmesinde bulundu.