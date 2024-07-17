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        Haberler Müzik Emma Shapplin, Antalya'ya geliyor - Magazin haberleri

        Emma Shapplin, Antalya'ya geliyor

        Dünyaca ünlü Fransız soprano Emma Shapplin, 9 Ekim'de Antalya'da bir kez daha dinleyicileriyle buluşuyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.07.2024 - 12:21 Güncelleme: 17.07.2024 - 12:23
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        Dünyaca ünlü Fransız soprano Emma Shapplin, 8 yıl sonra Antalya’da bir kez daha dinleyicileriyle buluşuyor. Emma Shapplin, 'Venere Grand Classic Tour' kapsamında Antalya Açıkhava Tiyatrosu’nda 25 kişilik Sinema Senfoni Orkestrası ve Korosu eşliğinde konser verecek. Eklektik müzik tarzı ve vokal yeteneğiyle tanınan Emma Shapplin, klasik müziği modern elementlerle birleştiren kendine özgü vokal tarzıyla klasik müzik, pop ve gotik unsurları harmanlıyor.

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        #emma shapplin

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