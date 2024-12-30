Emma Hemming'den Bruce Willis ile 17'nci yıl kutlaması: Yıl dönümleri eskiden heyecan getirirdi

"Kendime 'Neden o, neden biz?' diye oturup öfke ve kederi hissetmek için 30 dakika veriyorum. Sonra bunu üzerimden atıp olana geri dönüyorum" diyen Hemming, "Ve olan... Koşulsuz sevgi. Bunu bildiğim için kendimi mutlu hissediyorum ve bu, onun sayesinde. Bunu kalbim attığı sürece tekrar tekrar yapardım" ifadesini kullandı.