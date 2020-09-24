Emlakçının katili meslektaşı çıktı

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İstanbul Çatalca'da ormanlık alanda cesedi bulunan emlakçı Osman Gül'ün katil zanlısı B.D., İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin titiz çalışmasıyla cinayetten 48 saat sonra yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatalca'da ormanlık alandaki dere yatağında bir erkek cesedi bulunduğu bilgisini aldı. Çalışma kapsamında, olay yerinde bulunan kanlı yeşil poşet, sopalar ve arsa satış pankartı üzerindeki telefon numarası ile çevre ve güzergahlardaki 87 güvenlik kamerasının yaklaşık 400 saatlik görüntüleri incelendi.

İncelemede cinayet zanlısının yine emlakçılık yapan B.D. olduğunu tespit eden Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Jandarma istihbarat ekipleri, zanlının olay yerinden maktule ait aracı alarak Çatalca'daki bir ara sokağa bıraktığı ve daha sonra bir mağazadan kıyafet alıp üzerindeki kanlı elbiseleri değiştirdiğini belirledi. B.D.'nin daha sonra Çatalca'dan kaçtığını belirledi.

Teknik ve fiziki takiple şüphelinin yerini belirleyen ekipler, B.D.'yi saklandığı Başakşehir'deki adreste yakaladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sorgusu yapılan şüpheli B.D., cinayeti işlediğini itiraf etti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheli B.D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Şüphelinin arsa bakmak için gittikleri olay yerinde, Osman Gül'ü borcunu istemesi üzerine çıkan tartışmada çekiçle başına vurarak öldürdüğü öğrenildi.