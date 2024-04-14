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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Emlak vergisi birinci taksit son ödeme tarihi ne zaman? Emlak vergisi ne zaman, hangi ayda ödenecek? - Merak Edilenler Haberleri

        Emlak vergisi birinci taksit son ödeme tarihi ne zaman?

        Emlak vergisi ödemeleri, ev sahiplerinin gündeminde yer alıyor ve ödeme tarihleri konusunda araştırmalar artıyor. Yılda iki kez taksitli olarak ödenen emlak vergilerinin ilk taksiti için, ev sahipleri son ödeme tarihini yakından takip ediyor. İşte, emlak vergisi son ödeme tarihine dair merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 13:44 Güncelleme: 14.04.2024 - 13:44
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        • 1

          2024 yılında emlak vergisi ödemeleri başladı ve mükellefler için ilk taksit ödeme süreci devam ediyor. Emlak vergisi, taşınmazın bulunduğu belediye tarafından her yıl tahakkuk ettirilen bir vergi türüdür. Bu verginin zamanında ödenmesi, mükelleflerin gecikme zammı gibi ek mali yükümlülüklerle karşılaşmaması için büyük önem taşır. Son ödeme tarihini geçirmek istemeyenler bu konuda araştırma yapmaya başladılar. İşte, emlak vergisinin son ödeme tarihine ilişkin detaylar...

        • 2

          EMLAK VERGİSİ BİRİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLADI?

          Emlak vergisi ödemeleri yıl içerisinde iki taksite bölünmüş bir şekilde ödenecek. Birinci taksit ödemeleri 1 Mart'ta başlamıştı. İkinci taksit ödemeleri ise Kasım'da başlayacak.

        • 3

          EMLAK VERGİSİ 1. TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

          Emlak vergisinin ilk taksiti 1 Mart-31 Mayıs arasında ödenebilecek. Son ödeme tarihini kaçırmak istemeyenlerin bu tarihten önce vergilerini ödemesi gerekiyor.

        • 4

          EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

          TC kimlik numarası ve sicil numarası ile giriş yaparak online olarak emlak vergileri ödenebiliyor. Ödemeler online olarak ödenmenin yanı sıra veznelerden, posta çeki olarak ve e-belediyeden de ödenebiliyor.

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