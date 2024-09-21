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        Haberler Bilgi Yaşam Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı? THY Emlak Konut GYO Yenişehir Evleri Arnavutköy kura çekimi isim listesi

        Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı? THY Emlak Konut GYO Yenişehir Evleri Arnavutköy kura çekimi isim listesi

        THY Emlak Konut Yenişehir Arnavutköy evleri kura çekimi 21 Eylül'de gerçekleşiyor. Kura çekimi Youtube üzerinden canlı izleniyor. THY Emlak Konut Yenişehir Evleri kura çekilişi 1+1 konutlar için 21 adet 2+1 konutlar için 1.599, 3+1 konutlar için 830 adet yapıldı. Peki Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy kura sonuçları açıklandı mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.09.2024 - 15:17 Güncelleme: 21.09.2024 - 15:18
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        • 1

          Emlak Konut ve THY ortaklığında İstanbul'da Arnavutköy ilçesinde hayata geçirilen dev konut projesi Yenişehir Evleri için kura çekimi gerçekleşti. İşte THY Emlak Konut GYO Yenişehir Evleri Arnavutköy kura çekimi isim listesi hakkında detaylar

        • 2

          THY EMLAK KONUT YENİŞEHİR EVLERİ KURA ÇEKİMİ 2024

          21 Eylül Cumartesi saat 10.00 itibarıyla gerçekleşen THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy kura çekimi Youtube ekgyo hesabından yayımlandı:

          EMLAK KONUT KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

          THY Emlak Konut Yenişehir Evleri Arnavutköy kura sonuçları isim listesi sorgulama işlemleri noter tasdiki ardından yayına açılacak. Sonuçların Emlak Konut üzerinden duyurulması bekleniyor.

          Emlak Konut Yenişehir Evleri kura sonuçları, çekilişin noter tarafından tasdik edilmesinin ardından duyurulacak

          Öncesinde kura sonucunu öğrenmek isteyenler kaydedilen canlı yayını izliyor.

          KURA ÇEKİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          YENİŞEHİR EVLERİ ÖDEME KOŞULLARI

          Metrekare Fiyat Aralıkları

          1+1 brüt 61,27 metrekare ve 3.600.000.00 TL'den başlayan fiyatlarla

          2+1 brüt 73,12 metrekare ve 4.300.000.00 TL'den başlayan fiyatlarla

          3+1 brüt 101,69 metrekare ve 6.100.000.00 TL'den başlayan fiyatlarla

          Ödeme Koşulları

          * Peşin satışlarda %20'ye kadar indirim.

          * %30'u peşin, 12. ayda %15, 24. ve 36. ayda %10 ara ödeme alınmak kaydıyla 60 ay, aylık %1,99 vade farkı.

          * %40'ı peşin, 12. ayda %10, 24. ve 36. ayda %15 ara ödeme alınmak kaydıyla 48 ay, aylık %0,69 vade farkı.

          * %40'ı peşin, 6. ve 12. ayda %10 ara ödeme alınmak kaydıyla 36 ay, aylık %0,69 vade farkı.

          * %25'i peşin, 6. ve 12. ayda %15 ara ödeme alınmak kaydıyla 24 ay vade farksız taksit.

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