YENİ YUVAM MODELİ TASARRUF FİNANSMANI NEDİR?

Emlak Konut GYO geliştirdiği ‘Yeni Yuvam Modeli’ ile tasarruf finansman modeli kapsamında, diğer tasarruf finansman sistemlerinden farklı olarak çekiliş, sıra veya dönemsel teslimat süresi olmadan Emlak Konut projelerinden doğrudan konut sahibi olma imkanı sağlıyor.

Bu sistem ile ev sahibi olmak isteyenler; teslimat süresi beklemeden, faiz, kefil, peşinat ve ara ödeme olmadan ev sahibi olabiliyor ayrıca sistem kapsamında 60 aya varan taksit yapılıyor.