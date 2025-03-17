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        Haberler Magazin Emirhan Çakal'ın hayran buluşmasında kavga çıktı - Magazin haberleri

        Emirhan Çakal'ın hayran buluşmasında kavga çıktı

        Rapçi Emirhan Çakal ile arkadaşı İbrahim Tilaver, yeni filminin tanıtımı ve hayran buluşması için Gaziosmanpaşa'da sevenleriyle bir araya geldi. Ancak ikili, salondan ayrıldıktan kısa bir süre sonra hayranları arasında kavga çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 10:18 Güncelleme: 17.03.2025 - 10:18
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        Hayran buluşmasında kavga çıktı
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        'Çakal' adı ile bilinen rapçi Emirhan Çakal, arkadaşı İbrahim Tilaver ile yeni filmi 'Aşk Sadece Bir An'ın tanıtımı ve hayran buluşması için sevenleriyle Gaziosmanpaşa'da bir araya geldi.

        İbrahim Tilaver ve Emirhan Çakal
        İbrahim Tilaver ve Emirhan Çakal

        Ancak ikili, salondan ayrıldıktan kısa bir süre sonra hayranları arasında kavga çıktı. Tekmeli yumruklu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, Karadeniz Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin sinema salonunda yaşandı. Emirhan Çakal, vizyona giren filminin tanıtımı kapsamında arkadaşı İbrahim Tilaver ile sinema salonunda düzenlenen hayran buluşmasına katıldı. İkili sinema salonundaki buluşmadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra filmi izleyenler arasında tartışma başladı. Tartışma yerini tekmeli, yumruklu kavgaya bıraktı. Salonda yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        #Emirhan Çakal
        #İbrahim Tilaver

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