Emirhan Çakal'ın hayran buluşmasında kavga çıktı

'Çakal' adı ile bilinen rapçi Emirhan Çakal, arkadaşı İbrahim Tilaver ile yeni filmi 'Aşk Sadece Bir An'ın tanıtımı ve hayran buluşması için sevenleriyle Gaziosmanpaşa'da bir araya geldi.

İbrahim Tilaver ve Emirhan Çakal

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Ancak ikili, salondan ayrıldıktan kısa bir süre sonra hayranları arasında kavga çıktı. Tekmeli yumruklu kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Karadeniz Mahallesi'nde bulunan bir AVM'nin sinema salonunda yaşandı. Emirhan Çakal, vizyona giren filminin tanıtımı kapsamında arkadaşı İbrahim Tilaver ile sinema salonunda düzenlenen hayran buluşmasına katıldı. İkili sinema salonundaki buluşmadan ayrıldıktan kısa bir süre sonra filmi izleyenler arasında tartışma başladı. Tartışma yerini tekmeli, yumruklu kavgaya bıraktı. Salonda yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.