ADRIANA LIMA KİMDİR?



Adriana Francesca Lima, 12 Haziran 1981 yılında Brezilya’da dünyaya geldi. 13 yaşında, yerel bir mağazada alışveriş yaparken keşfedildi.



15 yaşındayken Ford Supermodel of Brazil Model Search yarışmasında birinci seçildi.



2000’de Claudia Schiffer, Laetitia Casta ve Eva Herzigova gibi çok ünlü süper modellerle birlikte bir reklam kampanyasında yer aldı.



Heidi Klum ve Gisele Bündchen’le birlikte melek kanatları taktırarak sergiledikleri iç çamaşırı defilesinin ardından, 2003'teki Victoria’s Secret defilesinin de açılış mankeni oldu. 2006’da Forbes.com’un En Çok Kazanan Ünlüler (Highest Paid Celebrities) listesinde 97. sırada ve En Güçlü 100 İnsan (100 Most Powerful People) listesinde 99. sırada yer aldı.



Lima, Türk yazar Metin Hara ile beraberlik yaşamıştı.