Emir Ersoy: Çocuk olursa da sürpriz olmazsa da
Gökçe Bahadır ile evli olan Emir Ersoy, çocuk sahibi olmak isteyip istemediklerine yönelik soruya; "Olursa da sürpriz olmazsa da" şeklinde cevap verdi
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Emir Ersoy, alışveriş yaparken görüntülendi. Ersoy, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.
Emir Ersoy, eşi Gökçe Bahadır'ın ara ara sahneye çıkarak kendisiyle şarkılar söylemesini değerlendirdi; "Sahnede olmayı çok seviyor ama ara ara çıkıyor. Şarkı söylüyor ama şarkı söyleyeceğim niyetinde çok olmuyor. Ona çok ısrar oluyor, çok da ısrar edilince kırmıyor o da. Sahne insanı Gökçe. Her zaman her yere yakışır sahne insanı. Çok seviyor, müzik onun bir tutkusu."
Emir Ersoy, uzun süredir evli olduğu Gökçe Bahadır ile birlikte çocuk düşünüp düşünmediğine dair soruya ise; "Allah, ne isterse... Kısmet, böyle işler. Biz karşı değiliz böyle bir duruma. Hiç bir şeyi sakınmıyoruz. Olursa da sürpriz olmazsa da sürpriz. Olursa çok da güzel bir sürpriz. Allah; isteyen herkese nasip etsin" yanıtını verdi.