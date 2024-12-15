Emir Ersoy: Çocuk olursa da sürpriz olmazsa da

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Emir Ersoy, alışveriş yaparken görüntülendi. Ersoy, basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti.

Emir Ersoy, eşi Gökçe Bahadır'ın ara ara sahneye çıkarak kendisiyle şarkılar söylemesini değerlendirdi; "Sahnede olmayı çok seviyor ama ara ara çıkıyor. Şarkı söylüyor ama şarkı söyleyeceğim niyetinde çok olmuyor. Ona çok ısrar oluyor, çok da ısrar edilince kırmıyor o da. Sahne insanı Gökçe. Her zaman her yere yakışır sahne insanı. Çok seviyor, müzik onun bir tutkusu."

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Emir Ersoy, uzun süredir evli olduğu Gökçe Bahadır ile birlikte çocuk düşünüp düşünmediğine dair soruya ise; "Allah, ne isterse... Kısmet, böyle işler. Biz karşı değiliz böyle bir duruma. Hiç bir şeyi sakınmıyoruz. Olursa da sürpriz olmazsa da sürpriz. Olursa çok da güzel bir sürpriz. Allah; isteyen herkese nasip etsin" yanıtını verdi.