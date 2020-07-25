Emir Can İğrek'in Saman Sarısı parçasının sözlerini hazırladık. Son yılların en çıkış yapan müzisyenlerinden olan Emir Can İğrek "Saman Sarısı" şarkısıyla Youtube trendlere girdi. Şuanda Youtube Trendler'de 5. sırada yer alan Saman Sarısı şarkısının sözleri çok beğenildi.

"Saman Sarısı" Şarkı Sözleri

Çıkar her yol duvarlara

Verip el kol kapanlara

"Adam olmaz" diyenlere rağmen

İnsan olma yolunda

Kovalarken hayatımı

Yakalandım sana bi' an

Ne güzelsin ama

Fotoğrafta görebiliyorum artık

Bir saman sarısı, bir duman karası

Anladım ama zor oldu anlaması

Artık eski hayatıma dönüşüm yok

Ben deniz olsam da sen Ankara'sın

Bir saman sarısı, bir duman karası

Anladım ama zor oldu anlaması

Artık eski hayatıma dönüşüm yok

Ben deniz olsam da sen Ankara'sın

Aklım yok delirmeye

Varlığım yok yok olmaya

Saklım gizlim ortada

Her şey apaçık karşında

Masumsun, hep öyle kal

"Aşklar hep yalan dolan"

Diye bir şarkı söyledi

Yıldızlar hep baş ucunda

Bir saman sarısı, bir duman karası

Anladım ama zor oldu anlaması

Artık eski hayatıma dönüşüm yok

Ben deniz olsam da sen Ankara'sın

Bir saman sarısı, bir duman karası

Anladım ama zor oldu anlaması

Artık eski hayatıma dönüşüm yok

Ben deniz olsam da sen Ankara'sın