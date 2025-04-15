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        Haberler Gündem İstanbul Eminönü-Alibeyköy hattında bakım çalışması | Son dakika haberleri

        Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda yarın bakım çalışması yapılacak

        İstanbul'da, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda yarın yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle 3 istasyonda tek peron üzerinden hizmet verilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 14:52 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:52
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        Eminönü-Alibeyköy hattında bakım çalışması
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        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabında yer alan duyuruya göre, yarın T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda bakım çalışması yapılacak.

        Çalışmalar nedeniyle Eyüpsultan Devlet Hastanesi, Silahtarağa Mahallesi ve Üniversite istasyonlarında tek peron üzerinden hizmet verilecek.

        Tramvay hattındaki seferler de 12 dakika arayla gerçekleşecek.

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