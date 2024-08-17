Eminevim Alanyaspor'un forma sırt sponsoru oldu

Kurulduğu günden bu yana sahip çıktığı değerleri ve benimsediği müşteri odaklı yönetim anlayışıyla faaliyet gösteren Eminevim, Trendyol Süper Lig'inin iddialı ekiplerinden Corendon Alanyaspor ile önemli bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. İki marka arasında yapılan iş birliği kapsamında Eminevim’in Alanyaspor’un 2024-2025 sezonu boyunca oynayacağı tüm maçlarda forma sırt sponsoru olarak temsil edilmesi kararlaştırıldı.

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor Genel Müdürü Serkan Daldal, Eminevim Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Büşra Üstün, Yönetim Kurulu Başkan Vekili M. Musab Üstün’ün katıldığı anlaşmanın imza töreni MövenpickHotel Asia Airport’ta gerçekleştirildi.

REKLAM

İmza töreninde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Süheyla Üstün, “Bu sponsorluk, bizim için sadece bir iş anlaşması değil, aynı zamanda tutkuyla bağlı olduğumuz değerlerin bir yansımasıdır. Spor, tıpkı bizim ev sahibi yapma misyonumuz gibi insanları bir araya getiren toplumsal bir güçtür” ifadelerini kullandı.

Ülkemizdeki spor kültürünün gelişmesi için güçlü marka iş birliklerinin önemine dikkat çeken Süheyla Üstün, "Eminevim ve Alanyaspor arasında sağlanan anlaşmanın yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz. Bundan sonra Alanyaspor’un arkasında güçlü bir taraftar desteğinin yanı sıra Eminevim’in desteği de var. Hep birlikte yeni hedeflere doğru yol alacağız. El birliği ile tarihî başarılara imza atacağız.’’ dedi.