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Emine Erdoğan'dan "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" kampanyasına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" kampanyası kapsamında ana sınıfından liseye kadar 5 milyon öğrenciye günde en az 1 öğün yemek ikram edildiğini bildirdi

Giriş: 03.05.2023 - 13:13 | Güncelleme: ABONE OL
Emine Erdoğan'dan
AA

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çocukların sağlığının her işin başında geldiğini, bu amaçla Milli Eğitim Bakanlığıyla "Okulumda Sağlıklı Besleniyorum" kampanyasının şubatta hayata geçirildiğini belirtti.

Herkesi derinden etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle projenin tanıtımını gerçekleştiremediklerini fakat bakanlığın çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Değerli veliler, anasınıfından liselere kadar 5 milyon öğrencimize günde en az 1 öğün yemek ikram ediliyor. Bakanlığımıza bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde ve meslek liselerinin ilgili bölümlerinde özenle hazırlanan taze, sıcak ve sağlıklı yemekler çocuklarımıza şifa oluyor."

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