Emine Erdoğan: Çocuklarımızı 'dijital dadılar'dan kurtaralım

Kayseri’nin İncesu ilçesinde yapımı tamamlanan Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi’nin açılışına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Hulusi Akar, Dursun Ataş, Ayşe Böhürler ve Şaban Çopuroğlu ile Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ve çok sayıda kişi katıldı. Yeşilay'ın bağımlılıklarla mücadelede, güçlü ve asırlık bir kale olduğunu ifade eden Emine Erdoğan, “Bir anne, babaanne ve anneanne olarak, Yeşilay Ailesi’ne sonsuz şükranlarımı sunuyor ve kuruluşunun 105'inci yılını kutluyorum. Bu güzel merkezin hayata geçmesinde, Kayserimizin hayırsever iş insanlarının da hatırı sayılır bir desteği var. Toplumsal dayanışma kültürümüzün çok güzel bir örneğini sergilediler. Kendilerine ve bu işbirliğine öncülük eden Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

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"BAĞIMLILIKLAR YÜZÜNDEN KAYIP NESİLLER ORTAYA ÇIKIYOR"

Her çağın, kendine has problem alanları ürettiğini, bağımlılığın bir modern çağ problemi olduğunu belirten Emine Erdoğan, “Sigara, alkol ve madde bağımlılığının, tüm dünyada yükselen bir trendi olduğunu üzülerek belirtiyorum. Uzmanlar, bilhassa uyuşturucu maddelerin daha önce hiç olmadığı kadar geniş bir çeşitliliğe sahip olduğunu söylüyorlar. Özellikle kimyasal yöntemlerle üretilen sentetik uyuşturucular, tehlikenin boyutlarını artırıyor. Toplumsal güvenliğe, sağlığa ve ülke geleceğine doğrudan etki ediyor. Bazen haberlerde, batılı ülkelerdeki bağımlılık sorununun geldiği, endişe verici noktaları gösteren dosyalar işleniyor. İnsanları sokak köşelerinde toplu halde kendinden geçmiş, ölümün kıyısında çırpınırken görüyoruz. Bağımlılıklar yüzünden kayıp nesiller ortaya çıkıyor" diye konuştu.

"EL BİRLİĞİYLE AİLELERİMİZİ İÇTEN DIŞA KUVVETLENDİRECEĞİZ"

İnsanları çarçur etmeyi kendine amaç edinmiş, bağımlılıklar üzerinden büyük bir kar elde eden endüstriler olduğunun altını çizen Emine Erdoğan şunları söyledi:

"Mesela daha düne kadar, gençleri sigaradan uzak tutmaya çalışırken, şimdi onları elektronik sigaraların pençesinden kurtarmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz, elektronik sigaralar, sözde sigarayı bırakmayı kolaylaştırıcı bir ürün olarak pazarlandı. Farklı aromalar, özel tasarım kılıflarla cazip hale getirildi. Ancak ortaya çıktı ki, elektronik sigara kullananlarda kroner kalp hastalığı, depresyon, kalp krizi ve felç riski çok daha yüksek. Bağımlılıklar yüzünden hayatlar sönüyor, aileler dağılıyor. Aile içi şiddetin, ailelerin uğradığı ekonomik felaketlerin temelinde bağımlılıklar yatıyor. Bağımlılık, önce bir kişinin, sonra ailesinin, daha büyük ölçekte çevresinin ve toplumun sorunu oluyor. Bilhassa ‘Aile Yılı’ ilan ettiğimiz bu yılda, bağımlılıklarla mücadelede son derece kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim. Elbette, bağımlılık kadar, insanları bağımlılıkların kucağına iten kök nedenleri de ortadan kaldırmak çok önemlidir. O yüzden, dertlere kulak kesilelim. Empatinin, sevginin, gönül almanın, önleyici ve tedavi edici gücünü unutmayalım. İnşallah, el birliğiyle ailelerimizi içten dışa kuvvetlendireceğiz. Bizim, bağımlılıkların karanlık dünyasına terk edecek tek bir evladımız, tek bir kardeşimiz bile yok. Bu noktada, Yeşilay'ın, İçişleri Bakanlığımızla el ele vererek başlattığı 'Bağımsızlık Seferberliği’ni çok önemli buluyorum. Ülke çapında bir farkındalığı ayağa kaldırarak, ailemizi ve neslimizi bağımlılıkların tuzaklarından korumak için dört koldan çalışmalar yürütüyorlar. Yeşilay'ın her bir üyesine kalpten teşekkür ediyorum. Ben, buradan herkesi 'Bağımsızlık Seferberliği’ne katılmaya, bağımlılıklara karşı bir ses olmaya davet ediyorum."

REKLAM "SAĞLIKLI BİREYLER OLARAK YETİŞMELERİNİ DESTEKLEYEN AKTİVİTELERLE MEŞGUL EDELİM" Özellikle medya sektöründen geniş bir destek beklediklerini dile getiren Emine Erdoğan, "Medya mecralarında her yaştan insanın, bağ kurup örnek alabileceği, doğru temsillerin yer alması, bağımlılık endüstrisine karşı çok güçlü bir cevap olacaktır. Biz, hep gençler için rol modeller arıyoruz. Oysa yetişkinler, anneler, babalar, eşler için de milli ve kültürel değerlerimizi üzerinde taşıyan rol modellerin çoğalmasına ihtiyacımız var. İşin şu yanını hiç unutmayalım, neslimizi bağımlılıklara karşı korumak, ülke bekasını korumaktır. Bir rapora göre, 13-17 yaşları arasındaki her 4 çocuktan 3'ü, sosyal medya platformlarında en az bir kez potansiyel bir zararla karşılaşıyor. Ortaokul çağındaki çocukların yüzde 60'ı, rahatsız edici kişilere maruz kalıyor. Uzmanlar, sosyal medya bağımlılığının, beyinde madde bağımlılığıyla benzer mekanizmaları tetiklediğini söylüyorlar. Aile Bakanlığımızın, konuyla yakından ilgilendiğini ve mevzuat çalışmaları yaptığını belirtmek isterim. Ancak, burada anne babalara düşen büyük sorumluluğun da altını çizelim. Maalesef, oyalansınlar diye çocukların eline tutuşturduğumuz telefonlar, tabletler, erken yaşlardan itibaren bağımlılıkların zeminini hazırlıyor. Gelin, çocuklarımızı bu 'dijital dadıların' elinden artık kurtaralım. Onları, sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini destekleyen aktivitelerle meşgul edelim. Mesela, bir spor ya da sanat türüyle tanıştıralım. Biliyorsunuz, kurumlarımızın, belediyelerimizin çocuklara ve gençlere yönelik nice ücretsiz hizmeti var. Ebeveynlerin, bu hizmetlerden istifade etmesini temenni ediyorum" diye konuştu. "TÜM İMKANLARIMIZLA ONLARIN YANINDAYIZ" Bağımlılıkla mücadele edenlere de seslenen Emine Erdoğan, "Herhangi bir bağımlılıktan mustarip tüm gençlerimizin, hepimiz için çok önemli olduklarını bilmelerini isterim. Kendilerini yalnız hissetmesinler. Ümitsizliğe kapılmasınlar. Çünkü bağımlılıkların tedavisi var. Bugüne kadar, birçok insan, bağımlılıklarından kurtuldu ve yepyeni hayatlar kurdu. Unutmasınlar ki, hatalarımızdan aldığımız derslerle büyür, güçleniriz. Meşhur bir sözde dendiği gibi 'Yaşamdaki en büyük zafer, asla düşmemekte değil, her düştüğümüzde ayağa kalkmakta yatar.' Onlar ayağa kalkacak cesareti göstersinler, bizler zaten tüm kalbimizle, tüm imkanlarımızla onların yanındayız. Rehabilitasyon merkezlerimizdeki her uzmanımız, onlara kucak açmak için bekliyor. Yeter ki kapılarını çalsınlar” ifadelerini kullandı.

BAKAN MEMİŞOĞLU: 2024 YILINDA 373 BİN BAĞIMLI AMATEM’LERE TEDAVİ İÇİN BAŞVURDU Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise Emine Erdoğan’ın himayesindeki birçok projeyi gururla takip ettiklerini belirterek, şöyle konuştu: “Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin çevreden tarıma, eğitimden sağlığa, küçük kızlarımızın eğitiminden el sanatlarına kadar himaye etmekte olduğu pek çok projeyi gururla takip ediyoruz. Zatıalilerinin himaye etmekte olduğu projelerin başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplum tarafından takdir görmesinden ötürü millet olarak gurur duyuyoruz. Bilindiği üzere 2019 yılında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Bağımlılık ile Mücadele Yüksek Kurulu oluşturuldu. Bakanlığımız koordinasyonunda paydaş bakanlıklar ve kurumlarla iş birliği içerisinde bağımlılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla yürütüyoruz. En son 2024-2028 Bağımlılıklar ile Mücadele Ulusal Strateji Belgesi onaylandı. İl Sağlık Müdürlüklerimiz koordinasyonunda Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulları marifetiyle eylem planlarımızı icra ediyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezlerimizle koruyucu ve önleyici farkındalık faaliyetleri yürütüyor; danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak bağımlılıkla mücadelede erişkinlere hizmet veren 35 AMATEM ve çocuk ve ergenlere hizmet veren 14 ÇEMATEM’imiz var. 2024 yılında 373 bin bağımlı AMATEM’lere tedavi için başvurdu; bunlardan 10 bin 473’ü yatarak tedavi oldu. Aynı tarihlerde ÇEMATEM’lere 10 bin 383 başvuru oldu; 799 genç ve ergen yatarak tedavi aldı. 565 sigara bıraktırma polikliniğimizde 150 binden fazla vatandaşımız tedavi aldı.” "TEDAVİ ALMIŞ BİREYLERİN YENİDEN BAĞIMLI OLMAMASI NOKTASINDA REHABİLİTASYON SÜREÇLERİ BÜYÜK ROL OYNUYOR" Yeşilay Cemiyeti’nin bağımlılıkla mücadelede koruyucu ve önleyici çalışmalarını ve yürütmekte olduğu danışmanlık ve izleme değerlendirme faaliyetlerini önemsediklerini de belirten Bakan Memişoğlu, “Yeşilay’ın Danışmanlık Merkezleri ile 81 ilimizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde verdiği hizmetin faydalarına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Gerçekten de Yeşilay, gönüllülük temelinde bağımlılıklarla mücadelede toplumsal savunuculuk çalışmalarını en güzel şekilde yürütüyor. Elbette bağımlılıkla mücadele edildiği gibi, bağımlılıktan kurtulduktan sonraki süreçte de bireylerin yanında olmak gerekiyor. Tedavi almış bireylerin yeniden bağımlı olmaması noktasında rehabilitasyon süreçleri büyük rol oynuyor. Bu kişilerin yeniden bağımlılık tuzağına düşmeyecek şekilde özgüvenlerinin artırılması, sosyal çevrelerinin değiştirilmesi ve iş olanaklarının oluşturulmasıyla ilgili etkin bir sürecin takip edilmesi gerekiyor. Tam da bu noktada bugün açılışını yapmış olduğumuz Kayseri Rehabilitasyon Merkezi’nin hayırlı hizmetlere vesile olacağına inanıyoruz. Daha önce Yeşilay tarafından Diyarbakır ve Bursa’da açılan 40 yataklı 2 ayrı rehabilitasyon merkezinin devamı olarak gördüğümüz bu projelerin yeni merkezlerle güçlendirilmesini canı gönülden destekliyoruz” diye konuştu.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.