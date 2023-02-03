Emine Erdoğan'a "Dr. Beck Ödülü"

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Apiterapi Federasyonu yöneticileri ve federasyonun farklı ülkelerden temsilcilerini Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Federasyon Başkanı Dr. Ali Timuçin Atayoğlu ve beraberindeki heyet, Emine Erdoğan'a federasyonun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Görüşmede, Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay da yer aldı.

Kabulde Emine Erdoğan'a, Macar Apiterapi Derneği Başkanı Janos Körmendy-Racz tarafından, geleneksel tıp uygulamaları kapsamında arı ürünlerinin tıp alanında kullanılması amacıyla apiterapi çalışmalarının Türkiye'de yaygınlaştırılmasındaki katkıları dolayısıyla "Dr. Beck Apiterapi Ödülü" takdim edildi.

Racz, bu sırada, ödülü vermekten duyduğu memnuniyeti ifade ederek "Bu ödül, yarı Türk, yarı Macar ödülü. Resimde gördüğünüz kişi tıp alanında arı ürünlerinin kullanılması ve arı çalışmalarının geliştirilmesi için büyük katkılar sağlamıştı. Türkiye'de de daha ileriye gideceğimize vesile olmasını umuyorum." dedi. Emine Erdoğan da ödülü ülkesi adına aldığını dile getirerek teşekkür etti.

Racz, Macar asıllı Dr. Bodog Felix Beck'in apiterapiye ilişkin çalışmalarını anlattığı 7 dile çevrilen kitabını da Emine Erdoğan'a hediye etti.

EMİNE ERDOĞAN'DAN TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Emine Erdoğan, Dünya Apiterapi Federasyonunca layık görüldüğü Dr. Beck Apiterapi Ödülü dolayısıyla Twitter hesabından "teşekkür" paylaşımında bulundu.

Anadolu tıbbının bir parçası olan apiterapinin doğanın "şifalı eli" olduğunu belirten Erdoğan, "Günümüze taşınan bu doğal tedavi yönteminin daha da yaygınlaştırılması gerektiğine inanıyorum. Bu vesileyle Dr. Beck Apiterapi Ödülü için Dünya Apiterapi Federasyonuna teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bilimin süzgecinden geçen, içerisinde kadim ögeler barındıran GETAT yöntemlerinin, modern tıbbın bir tamamlayıcısı olduğunu aktaran Erdoğan, Türkiye'nin bu alanda sahip olduğu engin mirasın küreselleşme yolculuğunun uluslararası çalışmalarla hız kazanması temennisinde bulundu.

"TÜRKİYE'DE APİTERAPİ ALANINDA ÖNEMLİ GELİŞMELER OLDU"

Kabulün ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Uluslararası Apiterapi Federasyonu Başkanı Dr. Ali Timuçin Atayoğlu, Türkiye'de apiterapi alanında son zamanlarda çok önemli gelişmeler olduğunu vurgulayarak Türkiye'nin arıcılık konusunda önde gelen ülkeler arasında yer aldığını, bal üretiminde de Çin'den sonra ikinci ülke olduğunu bildirdi.

Arı ürünlerinin sağlık amaçlı kullanılması anlamındaki apiterapi konusunda dikkati çeken birtakım adımlar atıldığına işaret eden Atayoğlu, Sağlık Bakanlığının 2014'te Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği'ni yayınladığını, bu yönetmeliğin kapsamına arı ve arı ürünlerinin sağlık amaçlı kullanımının yani apiterapinin de dahil edildiğini anlattı.

Üniversitelerde apiterapi üzerine hekimlere eğitimler verilmeye, kurulan apiterapi uygulama merkezlerinde hekimlerin kontrolünde uygulamalar yapılmaya başlandığını aktaran Atayoğlu, bu konuda bilimsel ve klinik çalışma yapmanın önünü açmak için 2019'da ikinci bir yönetmeliğin yayınlandığını kaydetti.

Bu gelişmelerin yurt dışından da takip edildiğinde apiterapi camiasına, Türkiye'nin bu konuda artık başı çeken ülke olduğu izlenimini verdiğini dile getiren Atayoğlu, şöyle konuştu:

"Bunun nasıl olduğu araştırıldığında görüldü ki en üst seviyede ülkenin iradesiyle yani Cumhurbaşkanlığı seviyesinde bir destekle bu çalışmaların yapıldığını görünce böyle bir ödül vermek istediler. Dr. Beck, Amerika'da apiterapinin kurucusu olarak biliniyor. Kendisinden sonra da apiterapide birtakım hekimler Amerika'da çalışmalara devam etmişler. Kendisi aslen Macar asıllı, sonradan Amerika'ya gitmiş. Son zamanlarda Dr. Beck Platformu bir karar alıyor. Diyor ki 'Apiterapi konusunda hizmet eden, kayda değer bir katkısı olan kişileri belirleyelim ve o kişilere Dr. Beck anısına ödül verelim.' Bunlardan ilki birkaç yıl önce bir Amerikalıya verilmişti. Şimdi de 2022'de tekrar kime verilebilir diye toplanılıp kararlaştırıldı. Türkiye'de bu konuda çok önemli gelişmeler oldu. Apiterapi alanındaki dünya çapında dikkati çeken bu önemli gelişmelerin arkasında Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin olması hasebiyle kendisine bu ödülü takdim etmek istediler."

"TÜRKİYE, APİTERAPİYİ BÜTÜNLEYİCİ TIP OLARAK RESMİ MEVZUATA DAHİL EDİYOR"

Macar Apiterapi Derneği Başkanı Janos Körmendy-Racz, apiterapinin arı ürünlerinin bir hastalığı önlemeye veya iyileştirmeye yardımcı olan bir tedavi yöntemi olduğunu ve arılardan çıkan farklı renklerdeki sıvıların insan için şifa olduğu inancının çok eski bir geleneğe dayandığını anlattı.

Türkiye'nin apiterapide hızla gelişen bir ülke olmasının çok önemli olduğunu belirten Racz, Çin ve Rusya'nın da apiterapi konusunda köklü bir geleneğe sahip olduğunu, Macaristan gibi bazı Avrupa ülkelerinin de bu konuda çalıştığını aktardı.

Racz, "Türkiye bu tür ilaçları çok hızlı şekilde geliştiriyor ve apiterapiyi bütünleyici tıp olarak resmi mevzuata dahil ediyor. Ben bir terapistim, insanları iyileştirmekten başka bir amacım yok. Bunun da en doğal ve en iyi yolu propolis bal, arı zehiri ve arı kovanı kullanarak yan etkilerin daha az olmasını sağlamak. Elbette Türkiye yüzlerce yıl boyunca, bu tür malzemelerle çok iyi bir deneyime sahip. Bu yüzden Türkiye'nin bunu yapması çok önemli. Türkiye çok hızlı gelişiyor. First Lady'si bizi çok destekliyor. Türkiye'nin First Lady'si Emine Erdoğan'ın insanları iyileştirme olasılıklarını arayan bir zihniyete sahip olmasından çok ama çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Global Arı Tıbbı ve Uluslararası Propolis Araştırma Grubu Başkanı James Fearnley, arı ürünlerinin sağlığa yararlarının önemini vurgulayarak apiterapinin arı ürünlerinden gelen yeni nesil ilaçlar olduğunu ve birçok şekilde uygulanabileceğini anlattı.

Türkiye'nin arı ürünleri hakkında artan araştırma ve bilgileri desteklemek için muazzam adımlar attığını belirten Fearnley, "First Lady'nin doğal tıbba ve arı ürünlerinden ilaçlara olan bağlılığından olağanüstü etkilendiğimi söyleyebilirim. Bence, şu anda insan sağlığıyla ilgili yaşadığımız ciddi ikilemlerden bazılarından bir çıkış yolu sağlamak için her iki sistemin, farmasötik sistemin ve doğal ilaçların birleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

DR. BECK APİTERAPİ ÖDÜLÜ

Dr. Beck Ödülü, apiterapinin Amerika'daki ilk temsilcisi olarak kabul edilen Macar asıllı Dr. Bodog Felix Beck'in anısına, uluslararası bir komisyonun değerlendirmesi sonucu dünyada apiterapinin geliştirilmesine önemli destek veren kişiler için bir teşekkür nişanesi olarak takdim ediliyor.

Ödül, yine Macar asıllı Kanadalı apiterapist Michael Simics'in önerisiyle başlatılmış olup, komisyonun kararını uygulayarak ödülün takdim edilmesinde Macar Apiterapi Derneği birinci derecede yetkilendirildi. Ödül, en ünlü Macar sanatçılardan biri olan Mihaly Fritz tarafından tasarlandı ve belli aralıklarla takdim edilmek üzere 10 adet üretildi.

Dr. Beck Ödülü'nün ilki için yaklaşık 95 yıllık ömrünün önemli bir kısmını apiterapi ile ilgili çalışmalarla geçiren ABD'li Charles Mraz uygun görüldü ve 2019 Montreal Apimondia Kongresi'nde ailesine takdim edildi.

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