Kasaba eşrafının çekişmesi 0:00 / 0:00

'Tepenin Ardı', 'Abluka' ve 'Kız Kardeşler' ile ulusal ve uluslararası birçok festivalden ödül kazanan Emin Alper, yeni filmi 'Balkaya'nın hazırlıklarına başladı. Alper, senaryosunu yazdığı ve yöneteceği filmin çekimlerini temmuzda ağırlıklı olarak Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde gerçekleştirecek

HABERTURK.COM

Emin Alper'in politik ve psikolojik gerilim türlerinin unsurlarını taşıyan yeni filmi 'Balkaya'nın çekimleri temmuzda Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde başlayacak. Film, bir süredir kuraklık sorunuyla boğuşan Balkaya kasabasına yeni atanan genç savcı 'Emre', belediye başkanı 'Selim', yerel gazeteci 'Murat' ve kasabanın eşrafı arasında yaşanan çekişmelerini konu ediniyor.

Ekin Koç

Selahattin Paşalı ve Ekin Koç'un başrollerinde yer aldığı 'Balkaya'da, onlara Erol Babaoğlu, Erdem Şenocak, Selin Yeninci ve Nizam Namidar eşlik ediyor. Filmin yapımcılığını Nadir Öperli, görüntü yönetmenliğini Christos Karamanis, yapım tasarımını ise Nadide Argun van Uden üstleniyor.

Selahattin Paşalı

'Balkaya'nın Konusu:

'Emre', Balkaya Kasabası'na yeni tayin olmuş çiçeği burnunda bir savcıdır. Kendisini bekleyen işlere büyük bir ciddiyetle sarılan 'Emre', başta belediye başkanı 'Selim' olmak üzere, kasaba eşrafı tarafından büyük bir saygıyla karşılanmıştır. Ancak bütün bu hoş karşılanmaya rağmen ilk günden itibaren birtakım gariplikler ve gerginlikler yaşanır. Kasabada ciddi bir su sorunu vardır. Sualtı mağaralarından gelen yer altı suyunun kullanılması çevre kurulları ve mahkemelerce yasaklanmıştır. Selim'in belediye başkanı olarak en büyük projesi bu meseleyi çözmek ve modern borularla yer altı sularını kasabaya bağlamaktır. Susuzluktan kırılan kasaba bu projenin hayata geçmesini beklemektedir. Fakat kasabada 'Selim'e karşı ciddi bir muhalefet de vardır. Bu muhalefetin öncüsü, yerel gazetenin sahibi 'Murat'tır. 'Emre', 'Murat'ın kendisini belediye başkanına karşı kışkırtma çabalarına temkinli yaklaşır. Nitekim birkaç hafta içinde yerel seçimler yapılacaktır ve 'Emre' bu seçimlerde herhangi bir tarafın yanında görünmek istememektedir. 'Emre', siyasi çekişmelerde taraf olmak istemese de ona karşı yükselen homurtular, onu yavaş yavaş 'Murat' ile ittifak yapmaya zorlar ve genç savcı kısa süre sonra kısır bir döngü içinde sıkışıp kalır.