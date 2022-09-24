HENÜZ BOŞANMA DAVASI AÇILMADI

Ünlü isim, henüz resmi olarak bir boşanma davası açmadı ancak ABD basınında yer alan haberlere göre, Ratajkowski'nin yakın zamanda boşanmak için harekete geçmesi bekleniyor.

BABALAR GÜNÜ'NÜ ATLAMIŞTI

Ratajkowski'nin, geçtiğimiz haziran ayında Babalar Günü'nde Instagram'dan eşiyle ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmaması da dikkatlerden kaçmamıştı.

Fotoğraflar: Instagram, AP, Splash News.