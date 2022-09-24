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Emily Ratajkowski'nin oğlu Sylvester Apollo Bear ile küvet pozu takipçilerini ikiye böldü: Hayatımın aşkı! - Magazin haberleri

Emily Ratajkowski'nin oğluyla küvet pozu takipçilerini ikiye böldü: Hayatımın aşkı!

Kendisine ihanet ettiği gerekçesiyle oyuncu Sebastian Bear-McClard'dan boşanacağı ileri sürülen Emily Ratajkowski, oğlu Sylvester Apollo Bear ile küvette çekilen fotoğrafını yayınladı. Ünlü modelin, "Hayatımın aşkı" ifadelerini kullandığı kareleri takipçilerini ikiye böldü

24.09.2022 - 16:56 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2018'de nikah masasına oturduğu aktör Sebastian Bear McClard'dan boşanacağı konuşulan Amerikalı model ve oyuncu Emily Ratajkowski, geçtiğimiz haftalarda iddiaları güçlendiren bir hamlede bulunmuştu. 

  • 31 yaşındaki model, New York'ta Sebastian Bear McClard ile birlikte yaşadığı ortak daireden de taşınmıştı.

  • Kendisini aldattığı gerekçesiyle ünlü aktörden boşanacağı ileri sürülen Ratajkowski, bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. 

  • Emily Ratajkowski, oğlu Sylvester Apollo Bear ile küvette çekilen fotoğrafını yayınladı. 1.5 yaşındaki oğluyla verdiği poza, "Love of My Life" (Hayatımın aşkı) ifadesinin baş harflerinden oluşan kısaltmayı not olarak düştü.

  • TAKİPÇİLERİNİ İKİYE BÖLDÜ

    Ratajkowski ile Sylvester'ın fotoğrafına binlerce kişi de yorumlarıyla kayıtsız kalmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise anne ile oğlunun küvette çıplak halde görüldükleri pozdan hoşlanmadı. Bazı takipçileri de Emily Ratajkowski'nin ilgi ve dikkat çekmek için küçük bebeğini kullandığı öne sürüldü. Anne ile oğul arasındaki bu anların özel kalması gerektiği yorumları yapıldı.

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