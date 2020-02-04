"KADINA SAYGIM SONSUZDUR"

Bu masumane röportajın beni ve kilolu bayanları bu kadar üzeceği hiç aklıma gelmezdi. Yanlış anlaşıldım. Bilen bilir; asla kilo karşıtı değilim.

Herkes zayıf olacak diye bir kaide yok. Kilolu insanlar tayt giyeceği zaman bir, iki unsura dikkat eder, hoş durur düşüncesiyle söylemiştim. Kadına saygım sonsuzdur.