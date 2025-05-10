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        Haberler Magazin Emel Sayın'ın kedisi Pati hayatını kaybetti: 10 yıl çocuğum gibiydin - Magazin haberleri

        Emel Sayın'ın kedisi Pati hayatını kaybetti: 10 yıl çocuğum gibiydin

        Emel Sayın, "10 yıl çocuğum gibiydin" dediği kedisi Pati'yi FIP hastalığı nedeniyle kaybetti. Sosyal medya hesabından duygusal bir veda mesajı paylaşan Sayın, "Seni hep özleyeceğim, hep seveceğim" sözleriyle acısını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 22:15 Güncelleme: 10.05.2025 - 22:15
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        "Çocuğum gibiydi" dediği kedisini kaybetti
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        Ünlü sanatçı Emel Sayın, 10 yıldır birlikte yaşadığı kedisi Pati’yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Hayvan dostlarına olan sevgisiyle bilinen Sayın, sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla Pati’ye veda etti.

        Emel Sayın, paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "10 yıl çocuğum gibiydin; beraber uyuduk, gezdik, oynadık, neşem oldun, bazen de başımın tatlı derdi. Ve sonra… baş edemediğimiz o berbat hastalık: FIP… Ah Pati'm… Seni hep özleyeceğim, hep seveceğim. Güle güle güzel oğlum."

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        Emel Sayın’ın mesajında bahsettiği FIP (Feline Infectious Peritonitis), kedilerde ölümcül seyreden bir hastalık olarak biliniyor.

        Fotoğraflar: Instagram

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        #emel sayın

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