Bir süre Erdal Çelik ile Emel-Erdal ikilisi olarak albüm çıkaran şarkıcı, 1989 senesinde solo kariyerine geçti.

Emel Müftüoğlu, o dönemlerde Faka Bastın şarkısı ile büyük bir başarı elde etmişti.

Müftüoğlu, daha sonra Deli Et Beni, Korkuyorum ve Çal Beni çalışmalarıyla popülerliğini arttırdı.