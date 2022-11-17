HABERTURK.COM

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Demet Akbağ ile şarkıcı Emel Müftüoğlu, dün akşam Florya'daki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı.

Emel Müftüoğlu ile Demet Akbağ

"YEMEK YEDİK"

Muhabirlerle sohbet eden ikiliden Müftüoğlu, "Uzun bir aradan sonra tekrar buluşma fırsatımız oldu. Demet Hanım'a çok teşekkür ederim beni kırmayıp geldiği için. Eski dostlar hem hasret giderdik hem de beraber yemek yedik" diye konuştu.

İkili, kısa bir sohbetin ardından oradan ayrıldı.