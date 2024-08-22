E- DEVLET ÜZERİNDEN TAHMİNİ EMEKLİ MAAŞI HESAPLANIYOR

E-devlet'e getirilen özellik sayesinde emekli olmaya hazırlanan vatandaşlar, alacakları tahmini emekli maaşını hesaplayabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinde de yapabileceğiniz hesaplama sonucunda kesin olmamakla beraber, emekli maaş miktarınızı öğrenebilirsiniz. Ancak bu hesaplama için en az 3 bin 600 hizmet gününüz olması gerekiyor.