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        Haberler Bilgi Ekonomi Emekli olsam kaç lira maaş alırım? e-Devlet tahmini emekli maaş hesaplama sayfası ile maaş nasıl öğrenilir?

        "Emekli olsam kaç lira maaş alırım?" diye soranlar için e-Devlet tahmini emekli maaş hesaplama ekranı

        Milyonlarca çalışan veya emekli olmaya hazırlanan vatandaşlar, ne kadar emekli maaşı alacağını merak ediyor. E-devletteki bir özellik sayesinde kişi, çalışma geçmişi göz önüne alınarak tahmini emekli maaşını öğrenebiliyor. İşte, e-devlet tahmini emekli maaşı hesaplama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.08.2024 - 15:43 Güncelleme: 22.08.2024 - 19:55
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        • 1

          Milyonlarca çalışanın merak ettiği, "Emekli olsam kaç lira maaş alırım?" sorusu, e-Devlet sayesinde yanıt buluyor. E-devlet, kişinin anlık çalışma koşullarını göz önüne alarak tahmini emekli maaş tutarını hesaplıyor. Peki, tahmini emekli maaşı nasıl hesaplanır? İşte, e-Devlet maaş hesaplama ekranı...

        • 2

          E- DEVLET ÜZERİNDEN TAHMİNİ EMEKLİ MAAŞI HESAPLANIYOR

          E-devlet'e getirilen özellik sayesinde emekli olmaya hazırlanan vatandaşlar, alacakları tahmini emekli maaşını hesaplayabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinde de yapabileceğiniz hesaplama sonucunda kesin olmamakla beraber, emekli maaş miktarınızı öğrenebilirsiniz. Ancak bu hesaplama için en az 3 bin 600 hizmet gününüz olması gerekiyor.

        • 3

          E DEVLET'TEN 4A EMEKLİ MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

          E-devlet üzerinden tahmini emekli maaşınızı öğrenmek için şu adımları takip edebilirsiniz;

          - E-devlete giriş yapın,

          - Arama kısmına "Ne kadar emekli maaşı alırım?" diye yazıp arama yapın,

          - Karşınıza gelen ekranın ilk başlığı olan "4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama" sekmesine tıklayın.

          4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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