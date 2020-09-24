İzmir Foça'da kendisine ait evde elleri ve ayakları bağlanmış şekilde av tüfeğiyle öldürülmüş olarak bulunan 64 yaşındaki emekli öğretmenin katil zanlısı yakalandı.
Korkunç cinayet, 20 Eylül Pazar günü İzmir Foça'da 64 yaşındaki emekli öğretmen Tevfik Yalvaç'ın, Yeniköy Mahallesi yakınlarında zeytinlik bahçesindeki iki katlı bir evde meydana geldi. Bir süredir Tevfik Yalvaç'tan haber alamayan yakınları durumu bölgede yaşayan arkadaşlarına bildirdi. Bunun üzerine Yalvaç'ın evini kontrol eden arkadaşları, emekli öğretmeni elleri ve ayakları plastik kelepçe ile bağlanmış ve kanepede hareketsiz halde buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, elleri ve ayaklarının plastik kelepçe ile bağlan emekli öğretmenin av tüfeğiyle göğsünden vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, Yalvaç'ın İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşadığı, zaman zaman Foça Yeniköy Mahallesi'ndeki evinde kaldığını belirlerken, 35 V 2130 plakalı otomobilinin de gasp edildiğini tespit etmişti.
ZANLI KUŞADASI'NDA POLİSE YAKALANDI
Foça'yı sarsan emekli öğretmen cinayetiyle ilgili gelişme bu gece Kuşadası'nda yaşandı. Saat 02.00 sıralarında Kuşadası sahil bandı üzerinde görev yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı ekipler, Atatürk Bulvarı'nda durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Durdurulan kişinin kimlik kontrolünü ve araştırmasını yapan devriye ekipleri, söz konusu kişinin 3 gün önce Foça'da meydana gelen Tevfik Yalvaç cinayetinin zanlısı olarak aranan M.T. olduğunu tespit etti.
Cinayet zanlısı olarak aranan M.T., gözaltına alınarak Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehit Fuat Kaplan Polis Merkezi'ne götürüldü. Jandarma ekiplerine haber verilmesinin ardından cinayet zanlısı olarak M.T.'yi teslim almak için İzmir İl Jandarma Komutanlığı'ndan özel bir ekip Kuşadası'na geldi. İlk sorgusunda cinayeti kabul etmeyen M.T., özel bir araçla sorgulanmak üzere jandarma ekipleri tarafından İzmir'e götürüldü.
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