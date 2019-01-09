2019 emekli memur maaş hesaplama nasıl yapılır? Milyonlarca emekli ve memur vatandaşın merak konusu oldu. Yeni yılın ilk ayında enflasyon rakamları açıklanarak emekli memur maaşlarına zam oranları açıklanmıştı. Peki, emekli memur maaşlarına ne kadar zam geldi?

MEMUR MAAŞI KATSAYISI BELLİ OLDU

EMEKLİ MEMUR MAAŞ HESAPLAMA

Emekli memur maaş hesaplama yapabilmek için aşağıda bulunan linke tıklayarak, kutucuklara bilgilerinizi doldurarak maaş durumunuzu öğrenebilirsiniz. Derece, kademe, ek gösterge gibi değişkenlerin göz önünde bulundurulması ile hesaplanan memur maaşı, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) ekranı üzerinden öğrenilebiliyor. Hesaplama ekranından doğru faydalanmak için şu uyarılar göz önünde bulundurulmalıdır;

Maaş ve ikramiyenizin hesaplanabilmesi için; en az derece, kademe ve aylık tarihini alanlarını seçmek zorundasınız.

Makam Temsil Görev Tazminat göstergeniz varsa ilgili alanı(Makam+Temsil+Görev Tazminat Göstergesi) giriniz.

Yapılan maaş ve ikramiye hesaplamaları, sadece girilen bilgiler baz alınarak yapılmaktadır. Bilgi amaçlıdır. Resmiyet arz etmemektedir.

EMEKLİ MEMUR MAAŞI HESAPLAMA

EMEKLİ MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELDİ?

Memur ve memur emeklileri 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yüzde 4 toplu sözleşme zammının yanı sıra yüzde 6.69 da enflasyon farkı alacak. Böylece maaş ve aylıklar toplamda yüzde 10.69 oranında zamlanacak.Buna karşılık işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına geçmiş 6 aylık enflasyon kadar, yani yüzde 10.19 oranında zam yapılacak.