Emekli kadınlardan öğrencilere burs vermek için seferberlik!

08 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kırşehir'de bir apartman dairesini dernek binası olarak kullanan emekli kadınlar, bağışların yanı sıra gönüllülük esasına göre yaptıkları ürünleri, Kırşehir'deki Kadın Emek Pazarı, EMITT fuarları ve farklı mekanlarda satarak, yılda 80 üniversite öğrencisine burs sağlıyor.
Bu yıl dernek üyesi kadınlara Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü'nde okuyan öğrenciler de gönüllü olarak destek veriyor. Topluma Hizmet Dersi kapsamında, haftanın belirli günlerinde derneğe gelen öğrenciler, hamur açıp mantı sarıyor, baklava yapıp börek pişiriyor.
Yardım Sevenler Derneği Kırşehir Şube Başkanı Nurten Büyüksaraçoğlu, derneğin Mustafa Kemal Atatürk'ün tavsiyesiyle 1928 yılında kurulduğunu, Kırşehir Şubesi'nin ise 1965 yılında faaliyete geçtiğini söyledi.
Kırşehir Şubesi yönetiminin, emekli kadınlardan oluştuğunu belirten Büyüksaraçoğlu, gönüllülük esasına göre fedakarca görev yapan kadınların 22 yıldır üniversite öğrencilerine burs verebilmek için gayret gösterdiğini ifade etti.
Mantı ile başladıkları hamur işlerini zamanla geliştirdiklerini vurgulayan Büyüksaraçoğlu, şöyle konuştu:"80 öğrenciye burs veriyoruz. Mantı işini falan yıllardır yapıyoruz ama dernek evimiz bir yıllık. Yaklaşık 22 yıldır el emeği ürün ve hamur işi yapıyoruz. Bunların satışından elde ettiğimiz geliri de üniversite öğrencilerine burs olarak aktarıyoruz. O kadar çok öğrenciye ulaştık ki binleri buldu."
Büyüksaraçoğlu, vatandaşların destek için kendilerini tercih ettiğini belirterek, "Mantı, su böreği, tatlı, baklava yapıyoruz. Sipariş üzerine çalışıyoruz. Geliri öğrencilerimize gidiyor. Bütün arkadaşlarımla gönüllü olarak çalışıyoruz." dedi.
Yönetim kurulu üyesi Necla Küçük de 22 yıldır dernekte görev aldığını belirterek, daha çok öğrenciye burs verebilmek için bu yıl ilk defa 6 emekli kadın olarak Aşık Paşa Halk Kütüphanesindeki takı tasarım kurslarına katıldıklarını kaydetti.
Küçük, "Öğrencilere gelir sağlamak amacıyla yeni el işleri öğreniyoruz. Yazın daha çok ürün satabilmek için yağlı boya, ahşap boyama, kurdele nakışı ve çiçek yapımına gidiyoruz. Onları burada yapıp satacağız inşallah." diye konuştu.
GÖNÜLLÜ ÖĞRENCİLER DE DESTEK VERİYOR
KAEÜ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Azra Coşkun ise öğretim üyelerinin yönlendirmesiyle 6 arkadaşıyla Topluma Hizmet Dersi çerçevesinde gönüllü olarak derneğe geldiklerini söyledi.
Coşkun, "Buraya gönüllü olarak çalışmaya geldik. Yeni başladık, uzun süre daha buraya gelmeye devam edeceğiz arkadaşlarımızla. Tatlı, börek gibi hamur işlerinde yardımcı oluyoruz. Birlikte mantı büküyoruz." ifadelerini kullandı.
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