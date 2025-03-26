Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri 2025: 3 bin TL emekli bayram ikramiyesi yattı mı, ne kadar yatacak?
Emekli bayram ikramiyesi 2025 yılında 4 bin TL'ye yükseltildi. Ancak söz konusu düzenlemeyi içeren kanun teklifi, henüz TBMM'den geçmedi. Bu nedenle Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 3 bin lira olarak ödenmeye başlayacağını duyurdu. 1000 liralık fark ödemesi ise teklif Meclis'ten geçtikten sonra ödenecek. Şimdi milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerinin hesaba yatacağı tarihi araştırıyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emekli ikramiyeleri tahsis numarasına göre farklı günlerde yatırılıyor. Peki 4A, 4B, 4C emekli bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? İşte, 3.000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri hakkında detaylar…
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Yeni bayram ikramiyesi tutarı 4 bin TL olarak belirlendi. Ancak kanun teklifi henüz Meclis'ten geçmedi. Bu nedenle bayram ikramiyesinin 3 bin TL olarak ödeneceği, aradaki farkın ise teklif yasalaştıktan sonra hesaplara yatırılacağı bildirildi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ödeme tarihleri belli oldu. İkramiye ödeme günleri için SGK'dan açıklama geldi. Ramazan Bayramı ikramiye ödemeleri SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin hesabına farklı günlerde yatırılacak. Peki 3.000 TL emekli bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? İşte, 4A, 4B, 4C Emekli ikramiyeleri ödeme tarihleri hakkında bilgiler…
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM
Emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda yasalaşmayı bekliyor.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda kişinin gözaltına alınmasının ardından TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan tartışmalar nedeniyle teklifin görüşmelerine geçen hafta başlanamadı. Genel Kurul 25 Mart'ta tekrar toplanacak.
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 3 BİN TL OLARAK ÖDENECEK
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), teklifin yasalaşmasının gecikmesi üzerine 3 bin liralık kısmın 24 Mart Pazartesi gününden itibaren hesaplara yatırılması kararı aldı.
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EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU
SSK kapsamında emekli, dul ve yetim aylığı alanların ikramiyesi, aylık alma tarihlerine göre hesaplarına şöyle yatırılacak;
Aylığını her ayın 17, 18 ve 19’unda alanların ikramiyesi 24 Mart Pazartesi günü,
Aylığını her ayın 20, 21 ve 22’sinde alanların ikramiyesi 25 Mart Salı günü, Aylığını her ayın 23, 24, 25 ve 26’sında alan SSK’lıların ikramiyesi 26 Mart Çarşamba günü ödenecek.
BAĞ-KUR kapsamında emekli aylığı, dul ve yetim aylığı alanların ikramiyesi 27 Mart Perşembe,
Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyesi ise 28 Mart Cuma günü hesaplarına yatırılacak.
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FARKLAR DAHA SONRA ÖDENECEK
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;
TBMM Genel Kurulu’ndaki emekli ikramiyenin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartılmasına ilişkin kanun teklifi kabul edilip Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra ise farklar ödenecek.
Teklif bu hafta perşembe gününe kadar TBMM’de kabul edilmezse farkların ödenmesi Ramazan Bayramı sonrasına kalacak.
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DUL VE YETİMLERE ÖDEME NASIL YAPILACAK?
Emekli aylığı alanlara bu hafta 3 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak. Dul ve yetim aylığı alanlara ise geçen yıl Kurban Bayramında olduğu gibi hisseleri oranında ikramiye ödenecek. Hissesi yüzde 50 oranında olan dul ve yetim aylığı alanlara 1.500 TL, yüzde 25 oranında olanlara 750 TL ikramiye verilecek.
Herhangi bir işte çalışmayan, kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı almayan dul eşe yüzde 75 oranında dul aylığı bağlanıyor. Hissesi yüzde 75 oranındaki kişilere bu hafta 2.250 TL bayram ikramiyesi ödenecek.
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BİRDEN FAZLA AYLIK ALANA TEK DOSYADAN İKRAMİYE
Birden fazla aylık alanlara tek dosya üzerinden ikramiye ödemesi yapılacak. Kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alanlara 4 bin lira ikramiye ödenecek. Kendi aylığının yanı sıra ölen eşinden dul aylığı alan veya aynı anda hem dul aylığı hem de yetim aylığı alanlara, en yüksek ödemeye imkan veren tek dosya üzerinden ikramiye verilecek.
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İKRAMİYELER HİSSELERİ ORANINDA ÖDENECEK
Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanan eşler 2000 lira, yüzde 75’i oranında dul aylığı bağlanan eşler ise 3000 lira ikramiye alacaklar.
Yetim aylığı yüzde 25 oranında bağlananlara 1000 lira, yüzde 50 oranında bağlananlara ise 2000 lira ikramiye ödenecek.
İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında ikramiye ödenecek. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlar 1000 lira, yüzde 45 olanlar 1800 lira ikramiye alacak.
İş kazası sonucu sürekli iş göremezlik geliri alanlara iş göremezlik oranlarına göre ödeme yapılıyor. İş göremezlik oranı yüzde 30 olanlara 900 TL, yüzde 40 olanlara 1.200 TL ikramiye verilecek.
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FARK ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?
Kanun çıktıktan sonra emekli aylığı alanlara bin lira fark ödenecek. Hissesi yüzde 50 olan dul ve yetim aylığı alanlara 500 TL, hissesi yüzde 25 olan yetim aylığı alanlara 250 TL, hissesi yüzde 75 olan dul aylığı alanlara ise 750 TL fark ödenecek.
Sürekli iş göremezlik geliri alanlardan iş göremezlik oranı yüzde 30 olanlara 300 TL, yüzde 40 olanlara 400 TL fark ödemesi yapılacak.
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