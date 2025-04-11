Elvira Kamaloğlu'ndan Avrupa'da gümüş madalya!

Slovakya'da devam eden 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın beşinci gününde milli sporculardan Elvira Süleyman Kamaloğlu gümüş, Zeynep Yetgil ise bronz madalya elde etti.

Başkent Bratislava'daki organizasyonda kadınlar 57 kiloda mücadele eden Elvira, finalde bağımsız sporcu Olga Khoroshavtseva ile karşılaştı. Rus rakibine 6-4 yenilen Elvira, ikincillik kürsüsünde yer aldı.

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Türkiye'yi 53 kiloda temsil eden Zeynep Yetgil ise bağımsız sporcu Viyaleta Rebikava Chyryk (Belarus) ile yaptığı üçüncülük maçını 2-1 kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Öte yandan, kadınlar 62 kiloda Rumen Amina Roxana Capezan'ı repesaj maçında mağlup eden Selvi İlyasoğlu, bronz madalya karşılaşmasında Alman Luisa Helga Gerda Niemesch'e yenildi ve organizasyonu sıkletinde 5. sırada bitirdi.